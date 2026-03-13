Металлы пошли в фонд

Президент и основной акционер «Норникеля» (MOEX: GMKN) Владимир Потанин передал 3,49% акций ГМК в основанный им благотворительный фонд. Стоимость пакета на бирже превышает 83 млрд руб. В «Интерросе», доля которого сократилась до 33,51%, сообщили, что на корпоративное управление «Норникелем» сделка не повлияет.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Интеррос» сократил долю в «Норникеле» с 37% до 33,51%, передав 3,49% акций в Благотворительный фонд Владимира Потанина. Информация появилась на сайте «Норникеля». Структура акционерного капитала актуальна на 13 марта. На Московской бирже 3,49% «Норникеля» 12 марта стоили 83,4 млрд руб.

В «Интерросе» сообщили, что с точки зрения корпоративного контроля сокращение доли в капитале «Норникеля» ничего не меняет, так как компания остается мажоритарным акционером. Еще 26,39% «Норникеля» у контролирующего акционера «Русала» En+. В «Норникеле» переадресовали вопросы акционерам. В «Русале» оперативно не ответили.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40% и второй поставщик никеля с долей 16%. Занимает четвертое место по выпуску платины (доля 11%) и 11-ю строчку по производству меди (доля 2%). По итогам 2025 года «Норникель» увеличил выручку на 10%, до $13,8 млрд, EBITDA — на 9%, до $5,7 млрд. Чистая прибыль выросла на 36%, до $2,5 млрд.

На конец 2024 года стоимость чистых активов Благотворительного фонда Владимира Потанина в шести целевых капиталах составила 93,27 млрд руб., говорится в отчетности организации. Доход фонда от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы, за 2024 год — 9,5 млрд руб. Из этой суммы 3,09 млрд руб. пришлось на переоценку долгосрочных стратегических инвестиций, 4,71 млрд руб.— на дивиденды от этих вложений, 1,7 млрд руб.— доход от управления рыночными инвестициями. Управляют капиталами фонда УК «Эра Инвестиций», «ТКБ Инвестмент Партнерс», «Траст Юнион АЙЭМ», «УК Тринфико», «РОНИН Траст» и УК «РВМ Капитал».

Владимир Потанин меняет структуру владения пакетом в «Норникеле» на фоне спора с «Русалом» в Высоком суде Лондона.

«Русал» подал иск к Whiteleave Holdings господина Потанина и самому бизнесмену в октябре 2022 года, указав на нарушение ответчиками акционерного соглашения (см. “Ъ” от 2 февраля 2024 года). По мнению «Русала», под правлением Владимира Потанина «Норникель» утратил ряд активов, игравших ключевую роль в деятельности группы, что причинило убытки «Норникелю» и его акционерам. «Русал» требует отставки господина Потанина с позиции управляющего партнера «Норникеля» и возмещения убытков.

В 2022 году в комментарии к сообщению «Интерроса» о передаче до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Владимир Потанин напоминал, что в 2010 году объявил о решении направить большую часть состояния на благотворительные цели. Как говорится в материале Агентства социальной информации, на передачу акций в благотворительные фонды предпринимателей может толкать стремление усилить защиту активов, решить преемническую дилемму и увеличить социальное влияние.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова