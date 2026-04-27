Металлы отстают по плану

«Норникель» (MOEX: GMKN) сократил производство меди и платиноидов на 10–24% в первом квартале в условиях высокой базы прошлого года. Но прогноз на весь 2026 год пока остается без изменений. Аналитики уверены, что сокращение производства «Норникеля» будет компенсировано ростом цен на металл, а также возможным использованием запасов.

По итогам первого квартала 2026 года «Норникель» отчитался о снижении производства большинства металлов. Производство палладия снизилось на 18%, до 608 тыс. унций, платины — на 24%, до 136 тыс. унций, меди — на 10%, до 98,67 тыс. тонн. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди составило 80 тыс. тонн. Выпуск никеля увеличился на 0,3% год к году, до 41,74 тыс. тонн.

Как следует из данных аналитиков «Альфа-Инвестиций», объем производства меди «Норникелем» за первый квартал стал минимальным со второго квартала 2023 года, платины — с четвертого квартала 2023 года, палладия — с четвертого квартала 2024 года.

Антон Берлин, вице-президент — руководитель сбытового дивизиона «Норникеля», в апреле 2026 года, ТАСС: Спрос на рынке цветных металлов сейчас примерно такой же, как и до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В «Норникеле» объясняют снижение выпуска более высокой базой прошлого года и перераспределением объемов производства между кварталами. При этом с учетом всех реализуемых мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности, подтвержден прогноз производства металлов на 2026 год на уровне ранее опубликованного, сообщили в компании. В частности, в Кольской ГМК начались пусконаладочные работы по проекту совершенствования переработки медного и никелевого сырья, что позволит сократить потери драгоценных металлов.

По прогнозам «Норникеля», без учета Забайкальского дивизиона группа произведет 193–203 тыс. тонн никеля, 336–356 тыс. тонн меди, 2,4–2,46 млн унций палладия и 616–636 тыс. унций платины. Забайкальский дивизион выпустит меди в концентрате 69–73 тыс. тонн.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40% и второй поставщик никеля с долей 16%. Занимает четвертое место по выпуску платины (доля 11%) и 11-ю строчку по производству меди (доля 2%). По итогам 2025 года «Норникель» увеличил выручку на 10%, до $13,8 млрд, EBITDA — на 9%, до $5,7 млрд. Чистая прибыль выросла на 36%, до $2,5 млрд. По последним данным, 33,51% акций «Норникеля» владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 3,49% — основанный бизнесменом благотворительный фонд, 26,39% — акционер «Русала» En+.

Аналитики «Эйлера» отмечают, что выпуск металлов «Норникелем» в первом квартале оказался в рамках производственного плана. В «Альфа-Инвестициях» указывают, что квартальные производственные показатели компании могут отличаться волатильностью, но на горизонте года производство более устойчиво, и, если не происходит аварий, годовые прогнозы добычи обычно выполняются.

Рост мировых цен на цветные металлы с лихвой компенсирует снижение операционных показателей «Норникеля», говорит аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. По его словам, по итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость никеля оказалась на 14% выше среднего уровня 2025 года, меди — на 29%, палладия — на 48%, платины — на 70%, золота — на 41%, а родия — на 73%.

Кроме того, добавляет господин Данилов, компания по-прежнему обладает определенным объемом избыточных запасов готовой продукции, которые могут быть использованы для компенсации сокращающегося производства. По словам аналитика, в последующие периоды «Норникель», видимо, рассчитывает наверстать незначительное отставание, которое проявилось в первом квартале.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Волик говорит, что с учетом баланса спроса и предложения на рынках металлов и запаса финансовой прочности «Норникеля» в терминах рентабельности по EBITDA, долговой нагрузки и валютной структуры кредитного портфеля, гибкости к инвестиционной программе ухудшения прогнозных результатов группы не ожидается.

Полина Трифонова