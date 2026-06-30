«Норникель» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Норникеля» (MOEX: GMKN) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год. Решение принято на основании дивидендной политики компании, которая учитывает «циклический характер рынков металлов» и «необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности», передает «Интерфакс».

«Норникель» планирует направить свободные деньги на усиление финансовой устойчивости, инвестиции в надежность и безопасность производства, а также снижение уровня долговой нагрузки, уточнил на заседании финдиректор компании Сергей Малышев.

С 2023 года «Норникель» рассчитывает дивиденды не из EBITDA, а из скорректированного свободного денежного потока (FCF). За 2024-й компания не выплачивала дивиденды из-за значительного сокращения FCF, хотя показатель и вернулся в положительную зону ($335 млн). В 2025 году FCF «Норникеля» достиг $1,481 млрд. При этом глава компании Владимир Потанин говорил, что вопрос о выплате дивидендов не следует рассматривать только исходя из финансовых показателей. Важно, по его мнению, иметь в виду возможность направить FCF на погашение долга или реализацию проектов роста из инвестпрограммы.

В декабре господин Потанин сообщал, что из-за получения положительного FCF акционеры могут рассчитывать на дивиденды за 2026 год. По поводу выплат за 2025-й он выражал сомнения уже тогда. В последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 140 млрд руб.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (35,95% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,25%).