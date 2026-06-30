«Норникель» не выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры «Норникеля» (MOEX: GMKN) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2025 год. Решение принято на основании дивидендной политики компании, которая учитывает «циклический характер рынков металлов» и «необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности», передает «Интерфакс».
«Норникель» планирует направить свободные деньги на усиление финансовой устойчивости, инвестиции в надежность и безопасность производства, а также снижение уровня долговой нагрузки, уточнил на заседании финдиректор компании Сергей Малышев.
С 2023 года «Норникель» рассчитывает дивиденды не из EBITDA, а из скорректированного свободного денежного потока (FCF). За 2024-й компания не выплачивала дивиденды из-за значительного сокращения FCF, хотя показатель и вернулся в положительную зону ($335 млн). В 2025 году FCF «Норникеля» достиг $1,481 млрд. При этом глава компании Владимир Потанин говорил, что вопрос о выплате дивидендов не следует рассматривать только исходя из финансовых показателей. Важно, по его мнению, иметь в виду возможность направить FCF на погашение долга или реализацию проектов роста из инвестпрограммы.
В декабре господин Потанин сообщал, что из-за получения положительного FCF акционеры могут рассчитывать на дивиденды за 2026 год. По поводу выплат за 2025-й он выражал сомнения уже тогда. В последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 140 млрд руб.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (35,95% акций) и «Русал», основанный Олегом Дерипаской (26,25%).
Решение не выплачивать дивиденды за 2025 год продолжает тенденцию, начатую ранее. К примеру, "Норникель" впервые за 14 лет не выплачивал дивиденды за 2022 год из-за геополитических рисков и ухудшения финансовых результатов, хотя впоследствии возобновил промежуточные выплаты. За 2023 год акционеры также решили не распределять итоговую прибыль. В 2024 году менеджмент также рекомендовал не выплачивать дивиденды из-за значительного сокращения показателя свободного денежного потока (FCF), а финансовый директор Сергей Малышев отметил, что приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании в условиях турбулентности сырьевых рынков.
В целом, акции "Норникеля" демонстрировали более слабую динамику по сравнению с рынком из-за отсутствия новой дивидендной политики после окончания действия старой и постоянного поиска причин не распределять дивиденды. Ситуация на рынке цветных металлов, а также рост фискальной нагрузки и процентных расходов, усилившихся с 2022 года логистических издержек и неопределённости в отношениях с "Русалом", оказывают существенное давление на прибыль компании и, как следствие, на её дивидендную политику. Основные акционеры "Норникеля" — "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" Олега Дерипаски — имеют разные взгляды на дивидендную политику, при этом "Русал" ранее заявлял, что не видит экономических причин для невыплаты дивидендов.