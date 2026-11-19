Бывшая жена Потанина потребовала у него через суд $2,9 млрд
Наталья Потанина, бывшая жена главы «Норникеля» Владимира Потанина, во время бракоразводного процесса потребовала выплатить ей не менее £2,2 млрд ($2,9 млрд). Она считает эту сумму «справедливой долей» и утверждает, что ей пришлось отказаться от «роскошного образа жизни, к которому она привыкла за годы брака». Об этом сообщил Bloomberg, изучивший документы британского суда, который рассматривает спор. В случае, если суд откажет госпоже Потаниной в выплате доли бывшего супруга, она запросила £600 млн на обеспечение своих потребностей. Владимир Потанин считает эти претензии необоснованными, отмечает Bloomberg. Его адвокаты сообщили, что в октябре он предложил экс-супруге £25 млн ($27,9 млн), чтобы «достойно и без лишней огласки» завершить разбирательство, но такое предложение бывшая супруга отвергла. Тогда в ноябре миллиардер отозвал предложение и продолжил настаивать на полном отклонении требований.
Владимир Потанин и его супруга Наталья начали бракоразводный процесс в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года мировой суд Пресненского района Москвы расторг брак, а в мае решение вступило в законную силу. Еще до завершения развода между супругами начались споры о разделе имущества. В 2014 году госпожа Потанина безуспешно пыталась добиться ареста активов бизнесмена в районном суде Лимасола на Кипре, который счел, что имущественные претензии должны рассматриваться в России. В октябре 2018 года получившая гражданство Великобритании Наталья Потанина обратилась в семейное отделение Высокого суда Англии и Уэльса с ходатайством о разрешении предъявить требования о дополнительном финансовом обеспечении после развода в России. В апреле Высокий суд Англии и Уэльса оценивал объем требований госпожи Потаниной примерно в $5 млрд. Она претендовала на сумму, равную около 50% стоимости бенефициарного интереса бывшего мужа в акциях «Норникеля», соответствующих дивидендов, выплаченных с 2014 года, и бывшего семейного дома в России. 18 ноября в Высоком суде Лондона начались слушания по существу.
“Ъ” направил запрос господину Потанину и его бывшей жене.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 4