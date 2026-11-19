Владимир Потанин и его супруга Наталья начали бракоразводный процесс в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года мировой суд Пресненского района Москвы расторг брак, а в мае решение вступило в законную силу. Еще до завершения развода между супругами начались споры о разделе имущества. В 2014 году госпожа Потанина безуспешно пыталась добиться ареста активов бизнесмена в районном суде Лимасола на Кипре, который счел, что имущественные претензии должны рассматриваться в России. В октябре 2018 года получившая гражданство Великобритании Наталья Потанина обратилась в семейное отделение Высокого суда Англии и Уэльса с ходатайством о разрешении предъявить требования о дополнительном финансовом обеспечении после развода в России. В апреле Высокий суд Англии и Уэльса оценивал объем требований госпожи Потаниной примерно в $5 млрд. Она претендовала на сумму, равную около 50% стоимости бенефициарного интереса бывшего мужа в акциях «Норникеля», соответствующих дивидендов, выплаченных с 2014 года, и бывшего семейного дома в России. 18 ноября в Высоком суде Лондона начались слушания по существу.