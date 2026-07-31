Металлы берут свое

Рост средних цен на металлы на 15–102% за год оказал существенную поддержку «Норникелю» (MOEX: GMKN). Выручка, EBITDA и чистая прибыль компании за первые шесть месяцев 2026 года выросли до максимумов за четыре года, превысив прогнозы части аналитиков. Но менеджмент компании видит риски для благоприятной конъюнктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2026 года выручка «Норникеля» выросла на 28%, до $8,29 млрд в связи с увеличением цен на цветные и драгоценные металлы, сообщила компания 31 июля. EBITDA благодаря росту выручки выросла на 50%, до $3,93 млрд, рентабельность EBITDA составила 47% против 41% годом ранее, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до $2 млрд.

Как следует из обзора «Альфа-инвестиций», выручка, EBITDA и чистая прибыль «Норникеля» в январе—июне 2026 года стали максимальными с первой половины 2022 года, когда показатели составляли $9 млрд, $5,7 млрд и $5,1 млрд соответственно.

Результаты «Норникеля» превзошли прогнозы части аналитиков. Так, в БКС и «Велес Капитале» прогнозировали рост выручки до $8,09 млрд, EBITDA — до $3,6 млрд и $3,16 млрд соответственно. В «Т-Инвестициях», напротив, прогнозировали даже большие значения, ожидая выручку в размере $8,76 млрд, а EBITDA — $3,94 млрд.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40% и второй поставщик никеля с долей 16%. Занимает 4-е место по выпуску платины (доля 11%) и 11-ю строчку по производству меди (доля 2%). По последним данным, 33,51% акций владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 3,49% — основанный бизнесменом благотворительный фонд, 26,39% — акционер «Русала» En+.

По данным «Норникеля», средняя стоимость основных металлов в корзине компании на Лондонской бирже металлов (LME) в первой половине 2026 года выросла на 15–102% год к году. Никель подорожал на 15%, до $17,73 тыс. за тонну, медь — на 39%, до $13,08 тыс. за тонну, котировки палладия и платины увеличились на 60% и 102%, до $1,56 тыс. и $2,06 тыс. за унцию соответственно.

Конъюнктура на мировых рынках металлов улучшилась, но в компании «с осторожностью оценивают эти улучшения и видят серьезные риски для их устойчивости», прокомментировал отчетность президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Первый вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отмечает сохраняющуюся неопределенность дальнейшей денежно-кредитной политики центральных банков, квотирования добычи никеля в Индонезии, пошлин на медь в США, конфликта на Ближнем Востоке и вызванного им возможного замедления темпов роста мировой экономики.

Кроме того, говорит господин Малышев, курс рубля остается сильным, вырос НДПИ, который привязан к ценам на металлы, инфляционное давление на себестоимость сохраняется на высоком уровне, а логистика дорожает из-за усложнения геополитической обстановки. Расходы на НДПИ и иные обязательные платежи «Норникеля» за полгода увеличились на 50%, до $576 млн.

Господин Потанин также отметил, что необходимость перестройки сбытовых цепочек из-за роста геополитических рисков привела к временному увеличению чистого оборотного капитала и свободный денежный поток сократился на 20%, до $1,15 млрд. По словам Сергея Малышева, в компании ожидают, что к концу года оборотный капитал удастся существенно сократить.

«Норникель» отметил в отчетности введение 23 июля ЕС запрета на импорт медных и никелевых руд и концентратов из России, а также руд и концентратов драгметаллов, указав, что анализирует влияние этих санкций.

Как сообщил Сергей Малышев, по оценке менеджмента, хорошие финансовые результаты за полугодие дают повод акционерам вернуться к рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов. «Впереди консультации с акционерами и их решение»,— заявил он. К 18:00 акции «Норникеля» на Московской бирже дорожали на 5,2%, до 120,4 руб. за бумагу.

Аналитики ожидают сохранения высоких цен на цветные металлы до конца 2026 года. Kept в июньском прогнозе сообщал, что консенсус-прогноз предполагает в третьем-четвертом квартале 2026 года стоимость меди в диапазоне $12,7–13 тыс. за тонну, никеля — $17,3–18,6 тыс. за тонну. Цены на платину и палладий в случае затяжного ближневосточного конфликта могут составить $1,9 тыс. и $1,5 тыс. за унцию, а в случае скорого разрешения вырастут до $2,2 тыс. и $1,7 тыс. за унцию соответственно.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова