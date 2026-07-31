Металлы берут свое
«Норникель» увеличил выручку за полгода до максимума с 2022 года
Рост средних цен на металлы на 15–102% за год оказал существенную поддержку «Норникелю» (MOEX: GMKN). Выручка, EBITDA и чистая прибыль компании за первые шесть месяцев 2026 года выросли до максимумов за четыре года, превысив прогнозы части аналитиков. Но менеджмент компании видит риски для благоприятной конъюнктуры.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
По итогам первой половины 2026 года выручка «Норникеля» выросла на 28%, до $8,29 млрд в связи с увеличением цен на цветные и драгоценные металлы, сообщила компания 31 июля. EBITDA благодаря росту выручки выросла на 50%, до $3,93 млрд, рентабельность EBITDA составила 47% против 41% годом ранее, чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до $2 млрд.
Как следует из обзора «Альфа-инвестиций», выручка, EBITDA и чистая прибыль «Норникеля» в январе—июне 2026 года стали максимальными с первой половины 2022 года, когда показатели составляли $9 млрд, $5,7 млрд и $5,1 млрд соответственно.
Результаты «Норникеля» превзошли прогнозы части аналитиков. Так, в БКС и «Велес Капитале» прогнозировали рост выручки до $8,09 млрд, EBITDA — до $3,6 млрд и $3,16 млрд соответственно. В «Т-Инвестициях», напротив, прогнозировали даже большие значения, ожидая выручку в размере $8,76 млрд, а EBITDA — $3,94 млрд.
«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40% и второй поставщик никеля с долей 16%. Занимает 4-е место по выпуску платины (доля 11%) и 11-ю строчку по производству меди (доля 2%). По последним данным, 33,51% акций владеет «Интеррос» Владимира Потанина, 3,49% — основанный бизнесменом благотворительный фонд, 26,39% — акционер «Русала» En+.
По данным «Норникеля», средняя стоимость основных металлов в корзине компании на Лондонской бирже металлов (LME) в первой половине 2026 года выросла на 15–102% год к году. Никель подорожал на 15%, до $17,73 тыс. за тонну, медь — на 39%, до $13,08 тыс. за тонну, котировки палладия и платины увеличились на 60% и 102%, до $1,56 тыс. и $2,06 тыс. за унцию соответственно.
Конъюнктура на мировых рынках металлов улучшилась, но в компании «с осторожностью оценивают эти улучшения и видят серьезные риски для их устойчивости», прокомментировал отчетность президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Первый вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев отмечает сохраняющуюся неопределенность дальнейшей денежно-кредитной политики центральных банков, квотирования добычи никеля в Индонезии, пошлин на медь в США, конфликта на Ближнем Востоке и вызванного им возможного замедления темпов роста мировой экономики.
Кроме того, говорит господин Малышев, курс рубля остается сильным, вырос НДПИ, который привязан к ценам на металлы, инфляционное давление на себестоимость сохраняется на высоком уровне, а логистика дорожает из-за усложнения геополитической обстановки. Расходы на НДПИ и иные обязательные платежи «Норникеля» за полгода увеличились на 50%, до $576 млн.
Господин Потанин также отметил, что необходимость перестройки сбытовых цепочек из-за роста геополитических рисков привела к временному увеличению чистого оборотного капитала и свободный денежный поток сократился на 20%, до $1,15 млрд. По словам Сергея Малышева, в компании ожидают, что к концу года оборотный капитал удастся существенно сократить.
«Норникель» отметил в отчетности введение 23 июля ЕС запрета на импорт медных и никелевых руд и концентратов из России, а также руд и концентратов драгметаллов, указав, что анализирует влияние этих санкций.
Как сообщил Сергей Малышев, по оценке менеджмента, хорошие финансовые результаты за полугодие дают повод акционерам вернуться к рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов. «Впереди консультации с акционерами и их решение»,— заявил он. К 18:00 акции «Норникеля» на Московской бирже дорожали на 5,2%, до 120,4 руб. за бумагу.
Аналитики ожидают сохранения высоких цен на цветные металлы до конца 2026 года. Kept в июньском прогнозе сообщал, что консенсус-прогноз предполагает в третьем-четвертом квартале 2026 года стоимость меди в диапазоне $12,7–13 тыс. за тонну, никеля — $17,3–18,6 тыс. за тонну. Цены на платину и палладий в случае затяжного ближневосточного конфликта могут составить $1,9 тыс. и $1,5 тыс. за унцию, а в случае скорого разрешения вырастут до $2,2 тыс. и $1,7 тыс. за унцию соответственно.