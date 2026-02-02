А медь могло быть иначе

В 20-й пакет санкций ЕС, принятие которого ожидается в феврале, могут войти новые запреты на импорт российских металлов. По данным Bloomberg, ограничения будут касаться иридия, родия, платины и меди и будут направлены в первую очередь против «Норникеля». Аналитики, впрочем, существенных последствий для компании не видят, указывая, что ей удалось перенаправить экспорт на азиатские рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

ЕС рассматривает возможность запрета на импорт ряда металлов платиновой группы и меди из России в рамках новых санкций, сообщило 2 февраля Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, ограничения могут затронуть в том числе платину, иридий и родий. Новый, 20-й пакет санкций ЕС может быть принят в этом месяце. В Еврокомиссии от комментариев агентству отказались.

Ограничения, в случае принятия, затронут в первую очередь «Норникель», отмечает Bloomberg. В 2024 году компания занимала 11% мирового рынка платины и 2% глобального рынка меди, 40% в поставках палладия и 11% — никеля. Также «Норникель» выпускает кобальт, родий, иридий, рутений, селен, золото и серебро. По итогам первой половины 2025 года выручка компании выросла на 15% год к году, до $6,5 млрд, чистая прибыль — на 2%, до $842 млн. Основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина и En+.

Владимир Потанин, президент «Норникеля», октябрь 2025 года: «Работать приходится в трудных условиях: снижение мировых цен, нарушение логистических цепочек, необходимость переориентироваться на новые, необычные для нас рынки».

В «Норникеле» от комментариев отказались. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией в компании, подчеркивает, что пока делать выводы невозможно, все будет зависеть от конкретных формулировок. Советник Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что ограничения могут быть схожи с запретом на импорт товаров из железа и стали, который запрещает ввоз, покупку, транспортировку продукции российского происхождения, а также предоставление технической поддержки, посреднических услуг и финансирования для такого импорта.

Как отмечал «Норникель» в отчетности за 2024 год, группа перераспределила значительную часть объемов продаж меди, никеля и драгоценных металлов из Европы преимущественно на рынки Азии и России. По последним данным, которые приводятся в обзоре «Т-Инвестиций», Азия обеспечивает более 50% выручки «Норникеля», Европа — менее 25%, Северная и Южная Америка — 10%, остальное — Россия и страны СНГ. В отчетности за первую половину 2025 года компания указывала, что доля продаж в РФ и СНГ сократилась на 5 процентных пунктов c перераспределением данных объемов в практически равной доле на такие регионы, как Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) и Северная и Южная Америка.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что «Норникель», вероятно, ожидал такой исход и мог подготовиться к ограничениям. «В моменте может быть неприятно, но вряд ли увидим серьезное давление на продажи на более длинном горизонте — сейчас мировой спрос на такие металлы в целом устойчивый, и найдутся покупатели в прочих странах»,— говорит он.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов со ссылкой на данные Евростата говорит, что поставки иридия из России в ЕС прекратились еще в декабре 2022 года, платины и родия — в декабре 2023 года, а поставки меди по итогам 2025 года вряд ли превысят 30 тыс. тонн, что соответствует примерно 3% от российского производства. При этом, добавляет господин Данилов, далеко не весь этот объем приходится на «Норникель», из чего можно сделать вывод, что компания успешно переориентировала экспорт на другие направления.

Собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что, несмотря на отсутствие формальных санкций против российской меди или никеля, крупные европейские переработчики (например, Aurubis) самостоятельно сократили закупки ввиду юридических рисков.

По словам источника “Ъ”, сроки поставки в Китай на 10–12 дней короче, чем в Роттердам, страховка дешевле, и расчеты в юанях обеспечивают отсутствие валютных рисков. Если санкции все же будут введены, 90% европейского объема может быть перенаправлено в Азию в течение одного-двух кварталов без падения EBITDA, говорит он.

Николай Масликов из «БКС Мир инвестиций» отмечает, что подобные меры скорее могут вызвать временную волатильность в акциях на фоне негативного восприятия. Как уточняют в «Т-Инвестициях», в моменте бумаги «Норникеля» на Московской бирже теряли на новостях более 2%, но затем темпы падения уменьшились. К 19:00 акции компании снижались на 0,4%, до 159,38 руб. за бумагу.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова