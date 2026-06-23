«Норникель» спрогнозировал умеренный профицит рафинированной меди
Рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе, следует из обзора рынка металлов «Норникеля» (MOEX: GMKN). Этому не помешает, как отмечается в обзоре, сохраняющаяся напряженность на рынке концентратов.
Согласно прогнозу, спрос на рафинированную медь в 2026 году сохранится на уровне 28,3 млн т (+3% год к году) и 29,3 млн т в 2027 году (+3%). Предложение достигнет 28,6 млн т в 2026 году (+1%) и 29,4 млн т в 2027 году (+3%). В 2026 году профицит составит 0,25 млн т, в 2027 году — 0,16 млн т.
Аналитики подчеркивают, что краткосрочный прогноз рынка меди определяется двумя факторами: рисками, связанными с Персидским заливом, и меняющимися ожиданиями от денежно-кредитной и торговой политики США. В средней и долгосрочной перспективе рынок будут поддерживать общий рост потребления электроэнергии на душу населения, расширение электросетей, развитие цифровой инфраструктуры и также регионализация промышленности, указано в обзоре.
Прогноз «Норникеля» о профиците рафинированной меди в 2026 и 2027 годах основывается на более ранних оценках, когда компания в конце 2025 года ожидала дефицит меди в 2026 году. Тогда отмечалось, что, хотя рынок меди достаточно сбалансирован, структурные риски, такие как недовыполнение производственных планов и задержки запуска проектов, могут привести к дефициту. При этом ожидался рост потребления за счет электрификации транспорта, энергоперехода и цифровизации. Аналитики БКС в сентябре 2025 года также ожидали дефицит меди в долгосрочной перспективе, ссылаясь на растущий спрос со стороны электромобилей и возобновляемой энергетики, а также на нехватку медного концентрата и время, необходимое для ввода новых рудников. В то время как другие эксперты предсказывали дефицит меди до 300 тыс. тонн в 2026 году из-за аварий на крупных месторождениях.
В целом, эксперты видят потенциал роста цен на медь до 2029 года, связывая это с дефицитом, вызванным авариями на рудниках, сокращением содержания металла в руде, отсутствием ввода новых крупных месторождений и высоким спросом со стороны возобновляемой энергетики и модернизации электросетей в Китае. С другой стороны, увеличение запасов в США из-за опасений введения пошлин на импорт рафинированной меди в 2026 году может привести к реэкспорту и увеличению предложения на других рынках, что способно сдерживать рост цен. Кроме того, Россия как крупный производитель меди может укрепить свои позиции на мировом рынке за счет возникшего дефицита, перенаправляя экспорт в Азию; например, по итогам первой половины 2025 года РФ значительно увеличила поставки меди в Китай.