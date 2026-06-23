«Норникель» спрогнозировал умеренный профицит рафинированной меди

Рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе, следует из обзора рынка металлов «Норникеля» (MOEX: GMKN). Этому не помешает, как отмечается в обзоре, сохраняющаяся напряженность на рынке концентратов.

Согласно прогнозу, спрос на рафинированную медь в 2026 году сохранится на уровне 28,3 млн т (+3% год к году) и 29,3 млн т в 2027 году (+3%). Предложение достигнет 28,6 млн т в 2026 году (+1%) и 29,4 млн т в 2027 году (+3%). В 2026 году профицит составит 0,25 млн т, в 2027 году — 0,16 млн т.

Аналитики подчеркивают, что краткосрочный прогноз рынка меди определяется двумя факторами: рисками, связанными с Персидским заливом, и меняющимися ожиданиями от денежно-кредитной и торговой политики США. В средней и долгосрочной перспективе рынок будут поддерживать общий рост потребления электроэнергии на душу населения, расширение электросетей, развитие цифровой инфраструктуры и также регионализация промышленности, указано в обзоре.