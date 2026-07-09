В «Норникеле» предложили называть компанию «Норильской медью»

Глобальный спрос на цветные металлы не исчезнет из-за колебаний биржевых цен, так как он является структурным и долгосрочным. Медь, никель, платина и палладий необходимы в ключевых отраслях экономики, заявили в «Норникеле» (MOEX: GMKN).

«Вот в чем парадокс сырьевых рынков сегодня: их движение часто может определяться не только тем, сколько металла добыто и сколько потреблено, — рассказал директор департамента маркетинга и сбыта "Норникеля" Денис Шарыпин. — Решение одного человека в Вашингтоне может обнулить эффект многолетних инвестиций в добычу. Рынок меди, например, вырос не потому, что металла не хватало, — запасы за это время увеличились почти на 1 млн тонн. Рост спровоцировали слухи о пошлинах Дональда Трампа».

По словам господина Шарыпина, медь стала главным металлом «Норникеля» и обеспечивает наибольшую долю в выручке — свыше 30%. «Мир хочет меди. Много меди. Каждый дата-центр, каждый электромобиль, каждая солнечная панель — это килограммы красного металла. Мировой экономике уже сейчас нужен дополнительный 1 млн т меди ежегодно. И эта потребность будет только расти — вместе с гонкой за искусственным интеллектом и зеленым переходом», — отметил топ-менеджер. Он добавил, что поэтому «Норильский никель» теперь правильнее называть «Норильской медью».

В конце июня в «Норникеле» сообщили, что рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе. Краткосрочный прогноз определяется двумя факторами: связанными с Персидским заливом рисками и меняющимися ожиданиями от денежно-кредитной и торговой политики США.