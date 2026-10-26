Афера в особо тихом размере

23 октября Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров ПАО «Норникель» 50-летнего Станислава Лучицкого. Об избрании ему самой строгой меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ ГУ МВД по Москве, в производстве которого находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С чем связано уголовное преследование господина Лучицкого, пока неизвестно. В компанию «Норникель», являющуюся одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия, Станислав Лучицкий, окончивший Норильский индустриальный институт, пришел в 2014 году. Там он возглавил проектный офис Читинского проекта ПАО. Затем был генеральным директором ООО «Арктик Палладий» («дочка» «Норникеля») и руководил строительством Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкалье.