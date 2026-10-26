Афера в особо тихом размере
Арестован бывший член совета директоров «Норникеля»
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший член совета директоров ПАО «Норникель» Станислав Лучицкий. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Связано ли уголовное преследование с его работой в структуре Владимира Потанина или с деятельностью компании, соучредителем которой он стал в середине 2022 года, неизвестно.
23 октября Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров ПАО «Норникель» 50-летнего Станислава Лучицкого. Об избрании ему самой строгой меры пресечения ходатайствовал следователь ГСУ ГУ МВД по Москве, в производстве которого находится уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С чем связано уголовное преследование господина Лучицкого, пока неизвестно. В компанию «Норникель», являющуюся одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия, Станислав Лучицкий, окончивший Норильский индустриальный институт, пришел в 2014 году. Там он возглавил проектный офис Читинского проекта ПАО. Затем был генеральным директором ООО «Арктик Палладий» («дочка» «Норникеля») и руководил строительством Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкалье.
В 2021 году господина Лучицкого избрали в совет директоров ПАО «Норникель», где он стал заместителем гендиректора и руководителем блока геологоразведки, технологий и инжиниринга, а также членом комитета по стратегии и устойчивому развитию и изменению климата.
В «Норникеле» “Ъ” не стали комментировать, связано ли уголовное преследование их бывшего топ-менеджера с работой в ПАО. Там лишь коротко пояснили, что он у них «давно не работает».
По данным “Ъ”, летом 2023 года Станислав Лучицкий уже не являлся членом совета директоров ПАО «Норникель».
С середины 2022 года бывший топ-менеджер сосредоточился на предпринимательской деятельности, став одним из учредителей питерского ООО «Темп», специализирующегося на оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. Выручка этой фирмы за 2025 год составила 12,4 млрд руб., а чистая прибыль — 270 млн руб.
В «Темпе» прояснить ситуацию с их учредителем Лучицким “Ъ” не удалось. Указанный на сайте фирмы контактный телефон не работал. Адвокат Станислава Лучицкого арест своего подзащитного, как и полиция, комментировать не стал.