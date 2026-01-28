Напрасные руды

Из-за снижения доли богатых руд в сырье «Норникель» (MOEX: GMKN) сократил в 2025 году производство меди и никеля на 2–3% год к году. Выпуск платиноидов остался на уровне 2024 года, но в этом году снижение производства ожидается и в этом сегменте. Финансовые результаты «Норникеля» поддерживают продажа запасов и рост мировых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производство металлов «Норникелем» по итогам 2025 года сократилось или осталось на прошлогоднем уровне, сообщила компания 28 января. Выпуск никеля снизился на 3% год к году, до 199 тыс. тонн, меди с учетом Забайкальского дивизиона — на 2%, до 425 тыс. тонн. Без учета Забайкальского дивизиона производство меди составило 355 тыс. тонн. Выпуск палладия и платины соответствует показателям 2024 года — 2,72 млн унций и 667 тыс. унций соответственно.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, второй по выпуску никеля, четвертый производитель платины и 13-й по выпуску меди, говорится в отчете компании за 2024 год. По итогам первой половины 2025 года выручка компании выросла на 15% год к году, до $6,5 млрд, чистая прибыль — на 2%, до $842 млн. Основные акционеры «Интеррос» Владимира Потанина и En+.

Производственную динамику в «Норникеле» объясняют ростом доли вкрапленных и снижением доли богатых руд в перерабатываемом сырье. Восстановить долю богатых руд в производстве компания рассчитывает к 2028 году за счет начала отработки на шахте «Скалистая» и руднике «Скалистый», сообщил операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров. Коррекция производственных показателей год к году также связана с продолжением реализации стратегии замещения импортного оборудования, в частности горной техники в Норильском дивизионе, и проведением плановых ремонтов техники, говорит младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Волик.

Изначально «Норникель» планировал выпустить в 2025 году 204–211 тыс. тонн никеля и 353–373 тыс. тонн меди без учета Забайкальского дивизиона.

Таким образом, итоговое производство никеля оказалось меньше ожидаемого, а меди — ближе к нижней границе. По палладию «Норникель» уложился в прогноз, данный по итогам 2024 года, а по платине немного превысил. Ожидалось, что производство палладия составит 2,7–2,75 млн унций, платины — 662–675 тыс. унций.

Как отмечает ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов, в 2025 году менеджмент «Норникеля» рассчитывал распродать часть избыточных запасов металлов, накопленных в 2022–2024 годах, поэтому снижение производства необязательно означает падение продаж.

В нынешнем году «Норникель» намерен сохранить производство цветных металлов примерно на текущих уровнях, но может сократить выпуск платиноидов.

Производство никеля прогнозируется в диапазоне 193–203 тыс. тонн, меди без учета Забайкальского дивизиона — 336–356 тыс. тонн, с учетом — 405–429 тыс. тонн. Выпуск палладия, вероятно, сократится до 2,41–2,46 млн унций, платины — до 616–636 тыс. унций.

«Спрос на нашу продукцию на новых рынках есть, поэтому искусственно резать объемы мы не планируем»,— подчеркивает Евгений Федоров. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что базовый рынок никеля остается в профиците, но «Норникель» постепенно наращивает долю премиальных продуктов (карбонильный никель, специализированные порошки, продукты для гальванизации), что дает премию к биржевым ценам. Снижение производства платиноидов скорее плановое и связано с геологией, то есть с разным содержанием металлов в руде, говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

По словам господина Алиева, все металлы «Норникеля» показывают уверенную динамику цен последние несколько месяцев, даже идет рост в никеле, который пока находится в профиците.

Поэтому, продолжает он, в 2026 году аналитики ждут «очень хорошие финансовые результаты» «Норникеля», несмотря на сокращение добычи палладия на 10–11%. По словам Василия Данилова, если связанные с санкциями и логистикой барьеры будут нивелированы, «Норникель» в текущем году будет иметь возможность нарастить продажи ключевых металлов в ответ на всплеск цен и спроса на мировом рынке, несмотря на сокращение выпуска.

Полина Трифонова