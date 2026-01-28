«Норникель» снизил на 3% производство никеля в 2025 году

Группа «Норильский Никель» (MOEX: GMKN) сократила производство никеля, палладия и меди по итогам 2025 года. Это следует из отчета компании.

По данным отчета, производство никеля за прошлый год снизилось на 3%, до 198,5 тыс. т. Как сообщили в компании, это связано со снижением содержания богатых руд в перерабатываемом сырье. В 2026 году компания ожидает производство в объеме 193-203 тыс т.

Производство меди «Норникелем» уменьшилось до 425,3 тыс. т (-2% год к году) по тем же причинам, что и производство никеля. Производство палладия сократилось до 2 725 тыс. тр. унций (-1% г/г). В этом году производство металла прогнозируется в диапазоне 2,415-2,465 млн унций, а платины — 616-636 тыс. унций.

Как сообщили в компании, производство металлов за 2025 год соответствует прогнозам «Норникеля». «В 2026 году мы ожидаем некоторое снижение производства металлов платиновой группы в связи с изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья»,— заявил первый вице-президент и операционный директор компании Евгений Федоров.