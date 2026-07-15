Путин провел встречу с главой «Норникеля» Потаниным

Президент Владимир Путин принял в Кремле главу «Норникеля» (MOEX: GMKN) Владимира Потанина. Предприниматель рассказал о сложностях на мировом рынке металлов, сообщает пресс-служба главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Норникеля» Владимир Потанин и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава «Норникеля» Владимир Потанин и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта … непростая», — отметил глава «Норникеля». По его словам, компания борется с этим не только через поиск новых рынков, но и с помощью новых технологий. В частности, «Норникель» изучает свойства палладия, чтобы применять его в новых сферах. Растет также реализация металлов компании на внутреннем рынке.

Как рассказал Владимир Потанин, компания в 2026 году планирует выйти на рекордные объемы добычи руды более 17 млн тонн в Норильском промышленном районе. Кроме того, по словам главы «Норникеля», компании удалось перейти в этом году к росту производительности труда, преломив негативную тенденцию. Сейчас в компании работают 85 тыс. человек, а средняя зарплата составляет 217 тыс. руб., поделился статистикой господин Потанин.