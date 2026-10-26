«Норникель» с января по сентябрь сократил выпуск палладия на 4%

«Норильский никель» с января по сентябрь сократил выпуск палладия на 4%, до 1,93 млн унций против 2,01 млн унций за аналогичный период 2025 года. Производство платины за девять месяцев снизилось на 2%, до 472 тыс. унций против 484 тыс. унций в прошлом году.