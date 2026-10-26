«Норникель» с января по сентябрь сократил выпуск палладия на 4%
«Норильский никель» с января по сентябрь сократил выпуск палладия на 4%, до 1,93 млн унций против 2,01 млн унций за аналогичный период 2025 года. Производство платины за девять месяцев снизилось на 2%, до 472 тыс. унций против 484 тыс. унций в прошлом году.
Производитель объясняет снижение объемов выпуска металлов платиновой группы (МПГ) за отчетный период эффектом высокой базы в 2025 году. Его, согласно пресс-релизу компании, удалось достичь за счет сокращения сроков модернизации печи взвешенной плавки № 2 и реализации программы повышения производственной эффективности.
В третьем квартале производство палладия и платины, напротив, выросло на 25% (до 736 тыс. унций) и 32% (до 192 тыс. унций) соответственно. Это произошло из-за оптимизации сроков ремонта на Надеждинском металлургическом заводе и переработки полуфабриката никеля с содержанием МПГ и меди (файнштейна), который накопили за время межнавигационной паузы.
«Норникель» подтвердил прогноз производства металлов на 2026 год. Он предполагает выпуск 2,415-2,465 млн унций палладия и 616-636 тыс. унций платины.