Главный — арбитр

Гонконгский суд постановил исполнить решение Лондонского арбитража о взыскании €30 млн с канадского банка в пользу российской горно-металлургической компании. Такое решение вынесено несмотря на то, что руководитель и совладелец компании-взыскателя находится под санкциями Канады. Банк ссылался на риск привлечения его к ответственности за такой платеж со стороны канадских властей, однако гонконгский суд счел, что иностранные санкции ему не указ, а исполнение решения арбитров имеет приоритет.

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Между санкциями и наказанием

“Ъ” изучил июньское решение апелляционной инстанции Высокого суда Гонконга в споре канадского банка с российской компанией, которая указана как «крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия». Судя по описываемым характеристикам, речь идет о компании «Норильский никель».

Спор возник из банковских гарантий, выданных в январе 2022 года по контракту на инженерные услуги для металлургического завода в РФ.

Позднее в том же году подрядчики отказались выполнять работы и возвращать аванс, поэтому компания расторгла договор и потребовала выплату по гарантиям. Банк отказался платить, поскольку глава российской компании, являющийся одновременно ее бенефициарным совладельцем с долей около 40%, был включен в санкционный список Канады.

В мае 2023 года российское предприятие обратилось в МИД Канады с просьбой подтвердить отсутствие запрета на перевод денег или выдать лицензию на платеж, но ответа не получило. Затем компания обратилась в Лондонский арбитраж с иском к банку.

Ответчик ссылался на канадские ограничения, утверждая, что вместе с главой компании и еще тремя акционерами под санкциями находились лица, совокупно контролирующие более 50% предприятия. Но арбитры сочли, что контроль над компанией со стороны подсанкционных лиц не доказан, а их доли нельзя суммировать для целей канадского санкционного режима.

Банк также утверждал, что платеж влечет для него риск уголовной ответственности в Канаде.

В июне 2023 года Канада ввела норму о «подразумеваемом владении» со стороны подсанкционного лица, если оно прямо или косвенно контролирует деятельность организации либо владеет 50% и более долей. Поскольку руководитель истца подпал под санкции в апреле 2022 года и его должности (гендиректор, президент и председатель правления) позволяют определять деятельность компании, то канадским лицам запрещены операции с ее имуществом, указывал ответчик.

Арбитры отклонили и этот довод, подчеркнув, что по нормам о «подразумеваемом владении» нет канадской судебной практики и разъяснений. В итоге арбитраж обязал банк выплатить истцу около €30 млн.

В октябре 2025 года российская компания добилась признания арбитражного решения в гонконгском суде. Банк обратился за лицензией на платеж в канадский МИД, но получил отказ с пояснением, что истец подпадает под санкции в силу «подразумеваемого владения» со стороны его руководителя.

На этом основании банк попытался отменить или отсрочить исполнение решения арбитража в апелляционной инстанции Высокого суда Гонконга. Ответчик ссылался на противоречие публичному порядку Гонконга, поясняя, что исполнение платежа ставит его сотрудников перед выбором между нарушением приказа гонконгского суда и риском уголовного преследования в Канаде.

Но Высокий суд Гонконга в июне 2026 года все-таки обязал исполнить решение арбитров.

По мнению суда, банк не доказал реального риска привлечения его к уголовной ответственности: письма МИДа не являются судебным актом, а арбитраж уже анализировал вопросы канадского права, придя к выводу, что платеж не подпадает под санкции. Кроме того, взыскание в Гонконге может быть произведено через арест счетов без активных действий сотрудников банка в Канаде. Добросовестные же попытки ответчика получить разъяснения у регуляторов уменьшают риск его уголовного преследования, отметил суд.

Отдельно в постановлении подчеркивается, что «канадские санкции в данном случае не применяются к Гонконгу и не играют никакой роли в его публичном порядке», а конфликт с иностранным санкционным законодательством не препятствует исполнению арбитражного решения по Нью-Йоркской конвенции при наличии активов должника в стране исполнения.

В качестве еще одного аргумента суд указал, что банк, выдавая гарантии, действовал «исходя из коммерческих соображений», хотя знал, что канадские санкции против РФ вводились еще с 2014 года. Кроме того, ведение банковской деятельности в разных юрисдикциях с потенциально конфликтующими законами — осознанный предпринимательский риск, последствия которого нельзя перекладывать на кредитора, заключил гонконгский суд.

В «Норникеле» от комментариев “Ъ” отказались.

Международная невежливость

Управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский отмечает, что суд не поддался давлению доводов о канадских санкциях и отказался использовать публичный порядок Гонконга для пересмотра существа арбитражного решения. Суд обозначил, что публичный порядок в данном контексте означает лишь фундаментальные представления о морали и справедливости самого Гонконга, а не интересы других стран, уточняет эксперт.

Руководитель практики разрешения споров NK Legal Наталья Коновалова подчеркивает, что гонконгский суд отказался использовать ссылку на международную вежливость для отказа в исполнении арбитражного решения, конфликтующего с внешней политикой другого государства.

Старший юриcт Denuo Игорь Клушин добавляет, что гонконгские суды традиционно трактуют публичный порядок максимально узко, не позволяя проигравшей стороне использовать его для пересмотра дела.

Игорь Клушин прогнозирует, что МИД Канады займет аналогичную позицию о «подразумеваемом владении» в отношении любых российских структур с подсанкционными руководителями или совладельцами.

Вместе с тем, пока канадский МИД не получит судебного подтверждения своей позиции, суды в Гонконге не будут блокировать исполнение арбитражных решений, что дает компаниям надежный правовой механизм защиты своих интересов, указывает Александр Гребельский.

В целом, полагает госпожа Коновалова, решение гонконгского суда может быть сигналом для иных нейтральных юрисдикций, что принудительное исполнение решений в отношении подсанкционных лиц возможно.

По мнению старшего юриста Verba Legal Павла Мингалеева, судам других государств—членов Нью-Йоркской конвенции в будущем предстоит решить, являются ли санкции третьих стран частью их публичного порядка в целях исполнения арбитражных решений.

Варвара Кеня, Анна Занина, Полина Трифонова