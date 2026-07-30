Чистая прибыль «Норникеля» по РСБУ за первое полугодие выросла более чем на 30%

Чистая прибыль «Норникеля» (MOEX: GMKN) по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 года составила 76,89 млрд руб. Это на 31,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

За январь-июнь выручка «Норникеля» увеличилась на 19%, до 542,65 млрд руб. Себестоимость продаж составила 308,86 млрд руб. — на 9,8% выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Валовая прибыль выросла на 33,4% — до 233,79 млрд руб..

Прибыль до налогообложения увеличилась на 26,8% относительно прошлого года, до 103,69 млрд руб. Прибыль от продаж выросла в 1,4 раза, до 191,95 млрд руб. Процентные расходы сократились до 60 млрд руб. (-38%). В компании уточнили, что это связано с мероприятиями по замещению части рублевых обязательств валютными.