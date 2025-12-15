«Норникель» прогнозирует дефицит на рынке палладия, платины и меди

«Норильский никель» (MOEX: GMKN) ожидает дефицита на рынке палладия и платины в 2025 и 2026 годах, а на рынке меди — в 2026 году. Об этом сообщается в подготовленном компанией обзоре рынка металлов.

По мнению экспертов компании, если не учитывать инвестиционный спрос, рынок палладия в 2025 году будет достаточно сбалансированным. При учете инвестиций, как ожидается, на рынке образуется дефицит 0,2 млн унций. В 2026 году ситуация будет зависеть от динамики инвестиционной активности. Если ее не учитывать, дефицит на рынке палладия достигнет 0,1 млн унций. На рынке платины компания прогнозирует дефицит в 2025 году на уровне примерно 0,3 млн унций (0,4 млн — при учете инвестиций), такой же прогноз на 2026 год.

На рынке меди в 2025 году, как прогнозируют в корпорации, образуется небольшой профицит: предложение ожидается на уровне около 27,7 млн тонн, а спрос — 27,6 млн тонн. В 2026 году оба показателя вырастут, что приведет рынок к дефициту. Предложение прогнозируется на уровне 28,3 млн тонн, а спрос — 28,4 млн тонн.

В «Норникеле» отмечают, что, хотя сейчас рынок меди остается достаточно сбалансированным, в долгосрочной перспективе ситуация может поменяться. Недовыполнение производственных планов, задержки запуска проектов и ограниченный объем инвестиций в разработку новых месторождений создают структурные риски. При этом рост потребления электроэнергии, электрификация транспорта, энергопереход и цифровизация могут стать мощными движущими силами спроса, считают в компании.

В текущем и следующем году «Норникель» ожидает профицита на мировом рынке никеля на уровне около 200 тыс. т. Тенденция сохраняется на фоне продолжающегося роста производства в Индонезии.

О том, как добыча никеля в Индонезии влияет на глобальный рынок металла — в материале «Ъ» «Никель потерял контроль».