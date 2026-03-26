Потанин перечислил факторы при принятии решения о дивидендах «Норникеля»

При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов «Норникеля» (MOEX: GMKN) за 2025 год необходимо учитывать не только финансовые показатели, но и погашение долга, а также реализацию инвестпроектов, заявил президент и основной акционер компании Владимир Потанин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Потанина, отчетность «Норникеля» по МСФО за 2025 год оказалась «сильнее, чем ее многие ожидали». «Но если бы аналитики принимали на себя ответственность за объем долговой нагрузки предприятия, за социальную стабильность на предприятии, за его бесперебойную работу, тогда бы они аккуратнее относились к оценкам»,— сказал президент «Норникеля» на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по «Интерфаксу»).

Для выплаты дивидендов «денежный поток есть», отметил Владимир Потанин. «Но как мы его будем распределять — мы еще тщательно обсудим, посмотрим на обстановку»,— добавил президент компании. Погашение долга «как никогда рассматривается в качестве одного из основных приоритетов» компании, сказал он.

«Акционеры ждут не только дивидендов, но и развития компании, роста акций. Поэтому рассматривать выплату дивидендов в отрыве от этих факторов — это непрофессионально»,— считает господин Потанин. Менеджмент подготовит рекомендации по поводу дивидендов к маю.

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО увеличилась в 2025 году на 36%, до $2,5 млрд. EBITDA выросла на 9%, до $5,7 млрд. Чистый долг достиг $9,1 млрд. Дивиденды за 2024 год «Норникеля» решил не выплачивать. Совет директоров объяснил это тем, что у компании другой приоритет — инвестиционная программа.

