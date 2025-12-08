«Норникель» перезапустил производство металлического кобальта

Единственный производитель кобальта в России, «Норникель» (MOEX: GMKN), запустил кобальтовый цех в Мурманской области после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре 2022 года на дочернем предприятии компании «Кольская ГМК» в Мончегорске произошел пожар. После этого объем производства кобальта упал до 1 тыс. тонн в концентрированном или чистом виде, указывает Reuters. До происшествия мощность завода составляла 2,5 тыс. тонн кобальта в год. По данным «Норникеля», после реконструкции годовая мощность предприятия составит до 3 тыс. тонн металлического кобальта чистотой 99,9%.

В пресс-службе компании рассказали, что кобальт производится по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, которую разработали специалисты «Норникеля». Производство построено на российских технологиях и программном обеспечении. Кобальт используют для производства аккумуляторов, катализаторов, магнитов и аэрокосмической отрасли.