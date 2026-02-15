В металлах ищут демпинг

Крупнейший в мире производитель палладия «Норникель» в случае введения в США антидемпинговых пошлин на российский металл перенаправит объемы в Китай и другие страны, считают аналитики. Предварительно размер ставки составляет почти 133%. Собеседники на рынке считают, что расследование не докажет факта демпинга, а решение может оказаться политически мотивированным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Введение США антидемпинговых пошлин на российский палладий не должно существенно сказаться на «Норникеле», при этом может привести к росту цен на этот металл, считают опрошенные “Ъ” аналитики.

Один из инициаторов расследования — компания Sibanye-Stillwater, ведущая добычу платиноидов в США, ЮАР и Зимбабве, 13 февраля сообщила, что по предварительному решению Минторга США на палладий из России могут быть установлены пошлины в размере 132,83%. Ставки вступят в силу после публикации решения в Федеральном реестре США, что ожидается на третьей неделе февраля. Окончательно пошлины могут быть утверждены Международной торговой комиссией и Минторгом США в июне.

Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталеваров (USW) инициировали введение антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия в июле 2025 года. Как указывали заявители, с 2022 по 2024 год импорт палладия из РФ в США увеличился на 35%, а американская добыча сократилась на 27%. С момента подачи петиций поставки палладия из России в США существенно снизились, а цены на металл значительно выросли, отметила Sibanye-Stillwater. Предварительная информация о компенсационных пошлинах ожидается 6 марта.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия с долей 40%. По итогам 2025 года компания выпустила 2,72 млн унций этого металла, что соответствует уровню 2024 года. В 2026 году «Норникель» ожидает снижения производства палладия до 2,41–2,46 млн унций.

В «Норникеле» комментариев не предоставили. В отчетности за 2025 год компания отметила, что рассматриваемые в некоторых юрисдикциях меры, связанные антидемпинговыми и компенсационными инструментами, существенного влияния на деятельность не окажут.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что окончательные выводы делать рано. По его словам, на рынке обсуждают, что демпинг доказать не удалось и решение в случае принятия будет политически мотивированным. Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) в своем обзоре отмечал, что торговые данные США не показывают, что российский палладий импортировался по ценам существенно или постоянно ниже рыночных. При этом, говорится в обзоре, регуляторы будут оценивать ущерб, исходя из затрат на производство палладия в РФ в сравнении с США.

По последним данным Геологической службы США (USGS), по итогам января—июля 2025 года Россия поставила в США 23,3 тонны (около 750 тыс. унций) палладия на $733,5 млн. Это 43% от американского импорта за период. Второй поставщик — ЮАР с объемом 17,75 тонны (33%). В данных USGS за август и сентябрь России в списке импортеров нет.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что Россия, судя по статистике USGS, перестала поставлять палладий в США с августа прошлого года: «Вероятно, что "Норникель" был готов к такому решению и поэтому начал заранее искать альтернативные рынки». По данным, которые приводит «Норникель» в отчетности, в 2024 году 23% потребления палладия в мире пришлось на Китай, по 22% — на США и Европу, 7% — на Японию.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что в первую очередь «Норникель» сможет перенаправить дополнительные объемы палладия на китайский рынок. Также вероятны продажи в страны Ближнего Востока, где обсуждается развитие водородной энергетики, отмечает он. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что часть спроса может быть закрыта через трейдеров и переработчиков. По его словам, по марже эффект также не выглядит критичным, так как палладий остается высокорентабельным продуктом в структуре «Норникеля», а себестоимость добычи у компании одна из самых низких в мире.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов ожидает, что введение пошлин может создать дополнительную краткосрочную ценовую волатильность в металлах. В пример он приводит скачок цен на алюминий в январе 2025 года на новостях о повышении пошлин на импорт США, после чего американские потребители начали формировать запасы. Но, указывает ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко, после адаптации мирового рынка краткосрочный рост цен может быть нивелирован.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова