Суд Англии обязал Потанина раскрыть документы «Норникеля» в споре с «Русалом»

Высокий суд Англии и Уэльса обязал совладельца «Норникеля» (MOEX: GMKN) Владимира Потанина раскрыть документы, касающиеся иска «Русала» (MOEX: RUAL) о нарушении акционерного соглашения «Норникеля». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Конкретные документы, подлежащие раскрытию, господин Потанин должен определить сам.

«Русал» попросил суд обязать Владимира Потанина найти и раскрыть документы «Норникеля» и 11 его дочерних компаний (их названия в материалах не приведены), имеющие отношение к заявленным в деле претензиям. Ответчик настаивал, что право руководителя на доступ к документам компании касается только управления ею, а не защиты от предъявленных ему лично исков. Суд сделал вывод, что по закону есть четыре основания для ограничения доступа к информации: в отношении персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской и контрсанкционной информации. Но также есть три исключения: данные могут быть отредактированы, их раскрывают в рамках суда либо их владелец может дать согласие на раскрытие.

«Русал» в октябре 2022 года подал в Высокий суд Лондона иск против руководителя ГМК Владимира Потанина и его Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса»). «Русал» говорил, что его претензии связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в «Норникеле». Летом 2025 года компания дополнила иск обвинениями в выводе денег за пределы группы «Норникеля». Владимиру Потанину через «Интеррос» принадлежит 37% «Норникеля», еще 26,39% — у «Русала». Основное слушание по судебному разбирательству назначено на 2027 год.