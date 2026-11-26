FCC также раскрыла, что заявка SpaceX «получила значительное количество комментариев от общественности, включая ходатайства об отказе, поданные структурами компаний Amazon и Viasat, а также Американским астрономическим обществом (AAS)». В частности, Amazon назвал проект Starmind «амбициозной затеей, а не реальным планом», а также заявил, что SpaceX потребуется «столетия» для создания такой группировки спутников. FCC, в свою очередь, заявила, что отклоняет «комментарии и опасения, высказанные по вопросам, в отношении которых комиссия не имеет полномочий, включая экологические проблемы».