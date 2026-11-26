SpaceX получила разрешение вывести на орбиту 1 млн спутников-ЦОДов
Федеральная комиссия по связи США (FCC) 25 ноября выдала разрешение компании SpaceX вывести на орбиту 1 миллион спутников для вычислений в области искусственного интеллекта. В сообщении председателя FCC Брендана Карра в соцсети X указано, что спутники будут использованы в качестве космических центров обработки данных, а сам проект под названием Starmind и его конкуренты «укрепят лидерство Америки в области сверхразума».
FCC также раскрыла, что заявка SpaceX «получила значительное количество комментариев от общественности, включая ходатайства об отказе, поданные структурами компаний Amazon и Viasat, а также Американским астрономическим обществом (AAS)». В частности, Amazon назвал проект Starmind «амбициозной затеей, а не реальным планом», а также заявил, что SpaceX потребуется «столетия» для создания такой группировки спутников. FCC, в свою очередь, заявила, что отклоняет «комментарии и опасения, высказанные по вопросам, в отношении которых комиссия не имеет полномочий, включая экологические проблемы».
По информации CNBC, другие крупные IT-компании также заинтересованы в развертывании собственной спутниковой группировки. Речь идет о проекте Suncatcher компании Google, первые запуски в рамках которого состоялись в октябре. Кроме того, в марте компания Blue Origin Джеффа Безоса обратилась в FCC с просьбой разрешить запуск до 51,6 тыс. спутников в рамках низкоорбитальной группировки под названием «Проект восход Солнца».