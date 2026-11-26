Собеседники также рассмотрели вопрос равного доступа к данным дистанционного зондирования Земли. Отдельное внимание на переговорах уделили ключевым международным событиям 2027 года: Неделе космоса, которая пройдет в России в апреле, и 70-й юбилейной сессии Комитета ООН по космосу в Вене в июне. По словам господина Баканова, стороны наметили перспективы дальнейшего взаимодействия и участия России в профильных мероприятиях организации.