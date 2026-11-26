Роскосмос и управление ООН обсудили планы государств на Луне
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обсудил с директором управления ООН по вопросам космического пространства Аарти Холлой-Майни планы различных государств по освоению Луны. О встрече 26 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации.
Собеседники также рассмотрели вопрос равного доступа к данным дистанционного зондирования Земли. Отдельное внимание на переговорах уделили ключевым международным событиям 2027 года: Неделе космоса, которая пройдет в России в апреле, и 70-й юбилейной сессии Комитета ООН по космосу в Вене в июне. По словам господина Баканова, стороны наметили перспективы дальнейшего взаимодействия и участия России в профильных мероприятиях организации.
Встреча прошла в Национальном космическом центре имени Валентины Терешковой. После переговоров для Аарти Холлы-Майни провели экскурсию по галерее центра, где она, в частности, посидела в служебном автомобиле «Волга» Юрия Гагарина.