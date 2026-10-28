«Роскосмос» и NASA в четвертый раз продлили перекрестные полеты на МКС
Программа перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA на Международную космическую станцию (МКС) продлена до 2030 года по просьбе американской стороны. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Соглашение о перекрестных полетах было подписано в июле 2022 года и с тех пор продлевалось уже четыре раза.
«У нас перекрестные полеты, которые по просьбе наших коллег из Америки продлены до 2030 года... У нас как минимум не разорвались отношения по Международной космической станции. Мы до сих пор в рамках этого проекта взаимодействуем»,— отметил господин Баканов.
Соглашение о перекрестных полетах предполагает, что российские космонавты могут летать на МКС на американских кораблях Crew Dragon, американские астронавты — на российских «Союз МС». Такие полеты нужны на случай нештатных ситуаций, когда из-за непредвиденных обстоятельств специалисты не могут прибыть вовремя на МКС. Стороны приняли решение формировать экипаж таким образом, чтобы в него входил хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США. Тогда специалисты смогут своевременно прибывать для поддержания работы российского и американского сегментов станции.