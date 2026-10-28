«Роскосмос» и NASA в четвертый раз продлили перекрестные полеты на МКС

Соглашение о перекрестных полетах предполагает, что российские космонавты могут летать на МКС на американских кораблях Crew Dragon, американские астронавты — на российских «Союз МС». Такие полеты нужны на случай нештатных ситуаций, когда из-за непредвиденных обстоятельств специалисты не могут прибыть вовремя на МКС. Стороны приняли решение формировать экипаж таким образом, чтобы в него входил хотя бы один космонавт из России и хотя бы один астронавт США. Тогда специалисты смогут своевременно прибывать для поддержания работы российского и американского сегментов станции.