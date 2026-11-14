SpaceX впервые в истории поймала космический корабль в воздухе
Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск корабля Starship. После того, как верхняя ступень пробыла на орбите 22 часа и вывела 26 спутников Starlink, она совершила исторический маневр: корабль прямо в воздухе поймали гигантские «руки-манипуляторы» стартовой башни в Техасе. Об этом компания сообщила в соцсети X.
SpaceX также планировала вернуть на площадку с помощью манипуляторов и носитель Super Heavy. В 2024 году компании уже удавалось успешно посадить первую ступень таким образом, но на этот раз план не сработал. Из-за отклонения от курса автоматика отменила посадку и перенаправила ускоритель на контролируемое приводнение в Мексиканский залив.
Нынешний запуск стал 15-м испытанием в истории программы, из которых десять завершились успехом. Система Starship, объединяющая корабль и ускоритель Super Heavy, разрабатывается для доставки грузов и людей на орбиту, а также для полетов на Луну и на Марс. Она достигает в высоту более 120 метров и превосходит по этому показателю любую ракету в истории.