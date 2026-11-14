SpaceX впервые в истории поймала космический корабль в воздухе

Нынешний запуск стал 15-м испытанием в истории программы, из которых десять завершились успехом. Система Starship, объединяющая корабль и ускоритель Super Heavy, разрабатывается для доставки грузов и людей на орбиту, а также для полетов на Луну и на Марс. Она достигает в высоту более 120 метров и превосходит по этому показателю любую ракету в истории.