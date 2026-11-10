«Роскосмос» проведет закрытый набор космонавтов среди медиков ФМБА

В отличие от открытого конкурса, в котором могут участвовать все граждане России, соответствующие установленным требованиям, новый отбор ограничен сотрудниками ФМБА и его подведомственных организаций. Он проходит после завершения пятого открытого набора в отряд космонавтов, который проводился в 2025–2026 годах. Прием заявок на участие в нем завершился 30 июня, а сам конкурс — в сентябре. Тогда же глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что на конкурс поступило около 12 тыс. заявок, из которых планируется выбрать от четырех до шести кандидатов.