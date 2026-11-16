SpaceX объяснила ограничение работы Starshield техническими проблемами
Американская компания SpaceX объяснила техническими неполадками ограничение работы спутниковой связи Starshield для вооруженных сил Украины. ВСУ сталкивались с проблемами в работе Starshield несколько дней в октябре и пять дней в ноябре.
Корреспондент американской телесети PBS Ник Шифрин написал в соцсети X, что говорил с временным поверенным в делах Украины в США Денисом Сеником. Тот сказал, что украинская сторона получила ответ от SpaceX, в котором говорилось, что ограничение работы Starshield — «это техническая проблема» без каких-либо пояснений.
У SpaceX две системы спутниковой связи — гражданская Starlink и военная Starshield. ВСУ используют Starshield, среди прочего, для запуска реактивных беспилотников, крейсерская скорость которых — 300-400 км/ч. В некоторые дни подключенные к Starshield беспилотники стали отключаться при разгоне быстрее 161 км/ч, изображение с них пропадало.
Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что поскольку у Starshield военное назначение, то спрашивать об ограничениях нужно в Пентагоне. В Минобороны США говорили, что никаких приказов по ограничению работы Starshield не отдавалось. Проводить расследование в ведомстве не стали. Президент США Дональд Трамп говорил, что не знает, кто отдал приказ по Starshield, а после восстановления работы сказал: «В итоге он снова заработал, так что теперь они могут им пользоваться».