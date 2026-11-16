SpaceX объяснила ограничение работы Starshield техническими проблемами

Основатель SpaceX Илон Маск говорил, что поскольку у Starshield военное назначение, то спрашивать об ограничениях нужно в Пентагоне. В Минобороны США говорили, что никаких приказов по ограничению работы Starshield не отдавалось. Проводить расследование в ведомстве не стали. Президент США Дональд Трамп говорил, что не знает, кто отдал приказ по Starshield, а после восстановления работы сказал: «В итоге он снова заработал, так что теперь они могут им пользоваться».