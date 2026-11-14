«Роскосмос» сообщил об историческом запуске частных спутников на орбиту

Аппараты «КОЭН» (производства компании «МТ-ЛАБ») и «Киноспутник» (ГК «СПУТНИКС») будут снимать Землю в сверхвысоком разрешении. Данные будут использовать для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений, а также решения экологических задач, добавили в «Роскосмосе».