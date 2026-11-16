Ракета Vulcan со спутниками Amazon потерпела аварию после старта
Ракета Vulcan американской компании United Launch Alliance (ULA) потерпела аварию во время миссии по выводу спутников Amazon на орбиту. Для космического предприятия, созданного компаниями Boeing и Lockheed Martin, это стало первым неудачным запуском за 20 лет работы.
Ракета-носитель стартовала со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, сообщили в компании. По данным ULA, нештатная ситуация возникла примерно на 10-й минуте полета. Точные причины произошедшего пока не установлены.
Запуск стал пятым для ракеты Vulcan с момента ее первого полета в 2024 году и первым после девятимесячного перерыва. Во время этой паузы проводились проверки боковых твердотопливных ускорителей и двигателей ракеты. От результатов этого пуска зависело решение Пентагона о возобновлении запусков военных спутников на ракетах ULA, сообщает Reuters.
Для Amazon авария замедляет темпы развертывания орбитальной группировки Leo, призванной стать конкурентом спутниковой сети Starlink компании SpaceX. С 2025 года корпорации удалось вывести на орбиту 398 аппаратов за 14 запусков, что составляет около 12% от запланированного объема.