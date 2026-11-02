Готовящийся к миссии на Марс экипаж NASA вышел из 378-дневной изоляции

Астронавты находились в изоляции с 19 октября 2025 года. В течение этого времени они общались с представителями NASA с такими задержками связи, какие будут их ожидать во время полета на Марс. Как пишет Reuters, астронавты также поддерживали работоспособность своего модуля и выполняли задачи, имитирующие деятельность на Марсе. Например, они выращивали сельскохозяйственные растения в почве, похожей на грунт этой планеты.