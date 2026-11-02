Готовящийся к миссии на Марс экипаж NASA вышел из 378-дневной изоляции
Четверо астронавтов, готовящихся к миссии NASA на Марс, вышли из изоляции. Она длилась 378 дней и была этапом подготовки к полету. Все это время астронавты находились в специально изготовленном с помощью 3D-принтера модуле площадью 158 кв. м в Космическом центре имени Линдона Джонсона под Хьюстоном. В состав экипажа входят командир миссии Росс Элдер, научный сотрудник Мэтью Монтгомери, медицинский сотрудник Эллен Эллис и бортовой инженер Джеймс Спайсер. Об этом сообщает Reuters.
Астронавты находились в изоляции с 19 октября 2025 года. В течение этого времени они общались с представителями NASA с такими задержками связи, какие будут их ожидать во время полета на Марс. Как пишет Reuters, астронавты также поддерживали работоспособность своего модуля и выполняли задачи, имитирующие деятельность на Марсе. Например, они выращивали сельскохозяйственные растения в почве, похожей на грунт этой планеты.
Теперь астронавтам предстоит двухнедельный период оценки результатов миссии вместе с учеными NASA. Одна из их целей — понимание, как астронавтам лучше адаптироваться к длительному космическому полету, распорядку в нем и задачам, которые нужно будет выполнять. Это было второе подобное тестирование — в 2023–2024 годах другой экипаж также провел в изоляции 378 дней.
NASA планирует организовать пилотируемую миссию на Марс. Ее точные сроки не определены, но она может состояться в 2030-е годы, отмечает агентство.