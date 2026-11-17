США в этом ключе отрабатывают оперативное космическое реагирование в рамках программы Tactically Responsive Space. Одним из ее этапов стала миссия VICTUS HAZE в июне 2026 года, в ходе которой компания Rocket Lab запустила с новозеландского космодрома Махия ракету Electron с аппаратом Pioneer по заказу Космических сил США. От получения команды на запуск до старта прошло 16 часов 42 минуты — рекорд американской программы. Через 37 часов 36 минут аппарат был готов к первому орбитальному маневру. Во время последующих операций Pioneer сблизился с другим космическим аппаратом, выполнив его наблюдение и съемку.