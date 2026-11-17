НАТО готовится к космическому авралу
Западный альянс создает механизм доступа к коммерческим ракетам для военных спутников
Члены НАТО договорились о финансировании инициативы STARLIFT, которая должна обеспечить военным более надежный и оперативный доступ к коммерческим ракетам-носителям и космодромам. Альянс хочет использовать эту инфраструктуру для ускоренного вывода спутников и повышения устойчивости своей космической группировки. США отдельно отрабатывают технологии срочного запуска и выполнения задач на орбите, но до создания эффективной системы оперативного космического реагирования им еще далеко.
О переходе STARLIFT к практической реализации в НАТО объявили на конференции NATO Edge 26 в Измире. Десять стран альянса — Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция и Великобритания — вместе с Южной Кореей договорились финансировать инициативу через Агентство по поддержке и закупкам (NSPA).
STARLIFT как проект разрабатывается с октября 2024 года. Инициатива предполагает резервирование мест на коммерческих ракетах, использование сети космодромов стран-участниц и координацию запусков. Эти возможности должны позволить отрабатывать концепции так называемых responsive space operations — оперативного реагирования на изменения обстановки в космосе, в том числе срочного выведения спутников.
В НАТО рассчитывают, что объединение потребностей нескольких государств повысит доступность коммерческих пусковых услуг. Объем финансирования, количество резервируемых запусков и сроки достижения начальной операционной готовности альянс не раскрыл. Его представитель, которого цитирует UK Defence Journal, лишь отметил, что немедленный запуск спутника по требованию пока не обеспечивается и будет зависеть от готовности коммерческой отрасли.
Развитие таких возможностей связано с растущей зависимостью военных операций от спутниковой связи, навигации, разведки и систем предупреждения о ракетном нападении. В НАТО также указывают на угрозы космической инфраструктуре со стороны государств, развивающих средства воздействия на орбитальные системы. Повышение устойчивости группировок предполагает в том числе возможность быстрее выводить новые аппараты взамен утраченных.
США в этом ключе отрабатывают оперативное космическое реагирование в рамках программы Tactically Responsive Space. Одним из ее этапов стала миссия VICTUS HAZE в июне 2026 года, в ходе которой компания Rocket Lab запустила с новозеландского космодрома Махия ракету Electron с аппаратом Pioneer по заказу Космических сил США. От получения команды на запуск до старта прошло 16 часов 42 минуты — рекорд американской программы. Через 37 часов 36 минут аппарат был готов к первому орбитальному маневру. Во время последующих операций Pioneer сблизился с другим космическим аппаратом, выполнив его наблюдение и съемку.
Однако даже США, будучи лидером мировой космической отрасли, пока далеки от создания постоянно действующей системы оперативного космического реагирования, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.
Американские военные отрабатывают отдельные технические решения и процедуры, но до постоянного поддержания спутников-инспекторов и ракет-носителей в готовности к запуску в кратчайшие сроки могут пройти годы. К тому же это направление уступает по приоритетности созданию крупных спутниковых группировок и получает меньше финансирования, отмечает эксперт.
Европейские страны НАТО, по его мнению, могли бы использовать для таких задач новые космодромы в северных регионах и легкие ракеты-носители, разрабатываемые местными стартапами. Однако их ресурсы существенно скромнее американских.