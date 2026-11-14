Запущенные с Восточного «КОЭН» и «Киноспутник» вышли на орбиту
Космические аппараты «КОЭН» и «Киноспутник», отправленные в космос с российского космодрома Восточный, успешно достигли расчетной орбиты. Наземные службы установили связь с обоими спутниками и приняли их под управление, сообщили в «Роскосмосе».
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в 4:16 мск. После завершения работы третьей ступени носителя разгонный блок «Фрегат» отделился и выполнил выведение полезной нагрузки на орбиту.
Разгонный блок разработан и произведен Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, входящим в структуру госкорпорации «Роскосмос».