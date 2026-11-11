«Бюро 1440» протестировала спутниковую связь на Северном морском пути

Капитан ледокола Виктор Сурядов провел видеоконференцию с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и доложил о ледовой обстановке. Медики с борта связались со специалистами ФМБЦ им. Бурназяна в Москве и передали данные лучевой диагностики члена экипажа.