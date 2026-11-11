«Бюро 1440» протестировала спутниковую связь на Северном морском пути
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» совместно с «ГлавСевморпуть», «Атомфлотом» и ФМБА испытала спутниковую связь нового поколения в реальных условиях судоходства. На борту атомного ледокола «Урал» установили терминал «1440.УЛЬТРА».
Капитан ледокола Виктор Сурядов провел видеоконференцию с ситуационным центром «Атомфлота» в Мурманске и доложил о ледовой обстановке. Медики с борта связались со специалистами ФМБЦ им. Бурназяна в Москве и передали данные лучевой диагностики члена экипажа.
Как сообщается в пресс-релизе «Бюро 1440», поступившем в «Ъ», связь впервые осуществлялась через отечественные низкоорбитальные технологии. Глобальное покрытие группировки обеспечит интернет судам на всем Севморпути, включая маршруты до Северного полюса, где другие решения недоступны.