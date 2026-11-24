Соглашение об отборе и подготовке пакистанских астронавтов Китай и Пакистан подписали в феврале 2025 года в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Зишан Али и его дублер Хуррам Дауд прошли отбор и интенсивную подготовку в Пекине, включая изучение китайского языка.