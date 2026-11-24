Китай впервые отправит пакистанского космонавта на свою орбитальную станцию
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР представило экипаж корабля, который 25 ноября отправится на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун» в рамках миссии «Шэньчжоу-24». Впервые в истории космической программы КНР в миссии примет участие иностранец — вместе с командиром корабля Тан Хунбо и бортинженером У И на «Тяньгун» отправится гражданин Пакистана Мухаммад Зишан Али, специалист по полезной нагрузке.
В ходе презентации члены экипажа «Шэньчжоу-24» ответили на вопросы журналистов и рассказали об основных задачах миссии. Запуск корабля на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» запланирован на 8:18 по пекинскому времени 25 ноября с космодрома Цзюцюань. Тан Хунбо отправится на космическую станцию уже в третий раз, для бортинженера У И это первый полет. Оба тайконавта останутся на станции «Тяньгун» на полугодовую вахту. Первый пакистанский астронавт на орбите Мухаммад Зишан Али вернется на Землю через неделю на корабле предыдущей миссии «Шэньчжоу-23». На орбите экипаж проведет четыре китайско-пакистанских эксперимента в области биотехнологий и материаловедения.
Соглашение об отборе и подготовке пакистанских астронавтов Китай и Пакистан подписали в феврале 2025 года в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Зишан Али и его дублер Хуррам Дауд прошли отбор и интенсивную подготовку в Пекине, включая изучение китайского языка.
Первым гражданином Пакистана в космосе стала Намира Салим. Она стала пассажиром коммерческого суборбитального рейса Virgin Galactic.