МКС еще полетает
Работу космической станции могут продлить до 2032 года
Россия обсуждает с партнерами возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2032 года. Одновременно на российском сегменте продолжается работа над проблемой утечки воздуха в служебном модуле «Звезда»: переходную камеру, через которую экипаж получает доступ к грузовым кораблям, могут вывести из эксплуатации.
О возможном продлении работы МКС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в Совете федерации. По его словам, это не повлияет на планы по развертыванию Российской орбитальной станции, первый модуль которой планируется запустить в 2028 году.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на полях форума «Россия—Африка» сообщил, что затопление МКС может произойти в 2031–2032 годах. В июле российская госкорпорация заявляла о принципиальной договоренности с NASA продлить совместную работу на станции до 2030 года.
Обсуждение сроков эксплуатации МКС продолжается на фоне технических проблем российского сегмента. С 2019 года специалисты пытаются устранить утечку воздуха в переходной камере служебного модуля «Звезда». Она соединяет внутренние помещения модуля с кормовым стыковочным узлом, к которому пристыковываются грузовые корабли «Прогресс». Через камеру экипаж получает доступ к грузовому отсеку корабля, поэтому перед открытием люков давление в ней необходимо выравнивать.
В начале июня утечка усилилась. По данным NASA, потеря воздуха достигла примерно 900 г в сутки, а специалисты обнаружили новые предполагаемые места разгерметизации. Российская сторона готовилась к обследованию и ремонту конструкции, хотя работы могли повысить риск ее повреждения. 5 июня NASA попросило четырех участников американской экспедиции Crew-12 и астронавта Кристофера Уильямса, прибывшего на «Союзе МС-28», временно укрыться в пристыкованном Crew Dragon. После приостановки работ экипаж вернулся к обычному режиму.
15 июня интернет-издание Ars Technica со ссылкой на двух анонимных представителей NASA сообщило, что Россия уведомила американскую сторону о намерении вывести переходную камеру из эксплуатации. Космонавты больше не должны будут входить в нее и создавать внутри давление. Кормовой стыковочный узел планируется сохранить для перекачки жидкостей и других операций с пристыкованными кораблями — например, для коррекции орбиты станции. Заявления «Роскосмоса» и NASA о выводе камеры из эксплуатации не публиковались.
Кормовое расположение стыковочного узла позволяет ориентировать линию тяги пристыкованного «Прогресса» вдоль продольной оси МКС и направлять ускорение по ходу движения станции. В результате двигатели корабля разгоняют весь комплекс, повышая орбиту и компенсируя ее постепенное снижение из-за сопротивления атмосферы.
По данным ресурса RussianSpaceWeb, первым по новой схеме должен сработать «Прогресс МС-36», запуск которого запланирован на ноябрь. Сначала корабль пристыкуют к модулю «Поиск», через который экипаж сможет попасть в грузовой отсек и перенести припасы на станцию. После разгрузки «Прогресс» должен перестыковаться на кормовой узел «Звезды» (последняя подобная операция проводилась в октябре 2021 года). Экипаж уже не сможет попасть через камеру внутрь корабля, но его двигатели останутся доступны для коррекции орбиты МКС.