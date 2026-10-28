МКС еще полетает

15 июня интернет-издание Ars Technica со ссылкой на двух анонимных представителей NASA сообщило, что Россия уведомила американскую сторону о намерении вывести переходную камеру из эксплуатации. Космонавты больше не должны будут входить в нее и создавать внутри давление. Кормовой стыковочный узел планируется сохранить для перекачки жидкостей и других операций с пристыкованными кораблями — например, для коррекции орбиты станции. Заявления «Роскосмоса» и NASA о выводе камеры из эксплуатации не публиковались.