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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Власть

МКС еще полетает

Работу космической станции могут продлить до 2032 года
Россия обсуждает с партнерами возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2032 года. Одновременно на российском сегменте продолжается работа над проблемой утечки воздуха в служебном модуле «Звезда»: переходную камеру, через которую экипаж получает доступ к грузовым кораблям, могут вывести из эксплуатации.

Роскосмос

О возможном продлении работы МКС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в Совете федерации. По его словам, это не повлияет на планы по развертыванию Российской орбитальной станции, первый модуль которой планируется запустить в 2028 году.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на полях форума «Россия—Африка» сообщил, что затопление МКС может произойти в 2031–2032 годах. В июле российская госкорпорация заявляла о принципиальной договоренности с NASA продлить совместную работу на станции до 2030 года.
Обсуждение сроков эксплуатации МКС продолжается на фоне технических проблем российского сегмента. С 2019 года специалисты пытаются устранить утечку воздуха в переходной камере служебного модуля «Звезда». Она соединяет внутренние помещения модуля с кормовым стыковочным узлом, к которому пристыковываются грузовые корабли «Прогресс». Через камеру экипаж получает доступ к грузовому отсеку корабля, поэтому перед открытием люков давление в ней необходимо выравнивать.
В начале июня утечка усилилась. По данным NASA, потеря воздуха достигла примерно 900 г в сутки, а специалисты обнаружили новые предполагаемые места разгерметизации. Российская сторона готовилась к обследованию и ремонту конструкции, хотя работы могли повысить риск ее повреждения. 5 июня NASA попросило четырех участников американской экспедиции Crew-12 и астронавта Кристофера Уильямса, прибывшего на «Союзе МС-28», временно укрыться в пристыкованном Crew Dragon. После приостановки работ экипаж вернулся к обычному режиму.
15 июня интернет-издание Ars Technica со ссылкой на двух анонимных представителей NASA сообщило, что Россия уведомила американскую сторону о намерении вывести переходную камеру из эксплуатации. Космонавты больше не должны будут входить в нее и создавать внутри давление. Кормовой стыковочный узел планируется сохранить для перекачки жидкостей и других операций с пристыкованными кораблями — например, для коррекции орбиты станции. Заявления «Роскосмоса» и NASA о выводе камеры из эксплуатации не публиковались.

Кормовое расположение стыковочного узла позволяет ориентировать линию тяги пристыкованного «Прогресса» вдоль продольной оси МКС и направлять ускорение по ходу движения станции. В результате двигатели корабля разгоняют весь комплекс, повышая орбиту и компенсируя ее постепенное снижение из-за сопротивления атмосферы.

По данным ресурса RussianSpaceWeb, первым по новой схеме должен сработать «Прогресс МС-36», запуск которого запланирован на ноябрь. Сначала корабль пристыкуют к модулю «Поиск», через который экипаж сможет попасть в грузовой отсек и перенести припасы на станцию. После разгрузки «Прогресс» должен перестыковаться на кормовой узел «Звезды» (последняя подобная операция проводилась в октябре 2021 года). Экипаж уже не сможет попасть через камеру внутрь корабля, но его двигатели останутся доступны для коррекции орбиты МКС.

Полет нормальный

Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских
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Строительство МКС на орбите началось 20 ноября 1998 года с вывода ее первого модуля — функционального грузового блока «Заря». Он был построен российским Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева на американские деньги. В настоящее время в состав станции входят 15 основных модулей, в том числе 5 российских

NASA

Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой
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Первая длительная экспедиция МКС-1 в составе трех человек — американца Уильяма Шепарда (командир), россиян Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева (на фото) — стартовала 31 октября 2000 года. 2 ноября станция стала обитаемой

NASA

С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года
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С тех пор МКС постоянно обитаема. Первый экипаж проработал на станции почти 141 сутки — до 21 марта 2001 года

NASA

С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)
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С 2011 года после прекращения полетов американских шаттлов основным средством для доставки и возвращения экипажей являются российские пилотируемые корабли типа «Союз» (с 2016 года — «Союз МС»)

NASA

За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте
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За 20 лет на станции побывали 240 человек из 19 стран. Среди них — 34 женщины и 8 космических туристов
На фото: космический турист и основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте

Sergei Remezov / AP

На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек
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На борту станции реализована возможность длительной работы и комфортного пребывания экипажа численностью до шести человек, однако в июле 2009 года на борту находилось сразу 13 человек

NASA

МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км
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МКС совершает полет на околоземной орбите высотой около 400 км

NASA

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд
8/238/23

По данным РКК «Энергия», в 1994-2016 годах в проект было вложено $121,6 млрд. Больше всех средств потратили США — $81,8 млрд

NASA

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»
9/239/23

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня
На фото: экипаж МКС-54 смотрит фильм «Звездные войны: Последние джедаи»

NASA

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus
10/2310/23

Снабжение станции осуществляется с помощью автоматических космических кораблей: российских «Прогресс», японских HTV, а также американских частных — Dragon (на фото) и Cygnus

NASA

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток
11/2311/23

Дольше всего на МКС работали российский космонавт Михаил Корниенко (справа) и американский астронавт Скотт Келли (слева). Длительность их миссии, стартовавшей в марте 2015 года, составила чуть больше 340 суток

NASA

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел
12/2312/23

16 мая 2016 года МКС совершила свой 100-тысячный виток вокруг Земли
На фото: американский астронавт Дрю Фьюстел

NASA

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов
13/2313/23

Астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти в панорамном модуле «Купол», состоящем из семи иллюминаторов

NASA

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день
14/2314/23

Экипаж станции встречает 16 рассветов и закатов каждый день

NASA

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел
15/2315/23

В январе 2018 года участник миссии МКС-54 Норисигэ Канаи заявил о том, что «вырос» на 9 см всего за три недели пребывания на станции. Однако позже он признал ошибку и извинился в Twitter — рост японского астронавта увеличился только на 2 см, что является нормой из-за отсутствия гравитации в космосе
На фото слева направо: астронавты Рики Арнольд, Норисигэ Канаи и Дрю Фьюстел

NASA

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию На фото: астронавт Клейтон Андерсон
16/2316/23

Одной из основных целей при создании МКС была возможность проведения на станции экспериментов в условиях космического полета: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию, физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию
На фото: астронавт Клейтон Андерсон

NASA

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи
17/2317/23

Участники миссий занимаются физкультурой по 2,5 часа в сутки, чтобы компенсировать негативное влияние невесомости на костную и мышечную системы
На фото: астронавт Сунита Уильямс после участия в Бостонском марафоне по видеосвязи

NASA

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года
18/2318/23

Первоначально планировалось, что станция завершит эксплуатацию в 2015-2016 годах, но в 2014 году срок эксплуатации МКС был продлен до 2020 года. Затем страны-участницы договорились эксплуатировать станцию как минимум до 2024 года

NASA

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки
19/2319/23

На МКС отмечают праздники — Рождество, Новый год и другие, экипаж получает подарки с Земли, прибывающие с космическими грузовиками. Для создания праздничного настроения интернациональная команда надевает красные колпаки Санта-Клауса. Хранится на орбите и костюм Снегурочки

NASA

МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду) На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг
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МКС движется со скоростью примерно 28 тыс. км/ч (или почти 8км в секунду)
На фото: участница миссии МКС-36 Карен Найберг

NASA

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Космос

Авторы

  • Дмитрий Сотак
    Дмитрий Сотак
    старший корреспондент