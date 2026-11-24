Операторами «Теледроида» станут Петр Дубров и Анна Кикина. Программа предусматривает до 40 сеансов: 20 на симуляторе, 12 внутри модуля и восемь снаружи станции. Планируется, что космонавты во время выхода в открытый космос смонтируют внешнюю часть системы на модуле «Наука». После этого управлять роботом можно будет изнутри МКС. Для него предусмотрены автоматический и ручной режимы, а также голосовое управление.