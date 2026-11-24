Ракета-носитель с грузовым кораблем «Прогресс МС-36» запущена с Байконура
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Она несет корабль «Прогресс МС-36», который должен доставить грузы на Международную космическую станцию (МКС). По данным госкорпорации, на борту около 2,5 т грузов: в частности, 750 кг топлива для станции, 420 кг питьевой воды и 51 кг воздуха для пополнения атмосферы.
Среди оборудования на корабле — антропоморфный робот «Теледроид», передает «Интерфакс». Его разработало НПО «Андроидная техника» для помощи космонавтам снаружи МКС. Экспериментом занимается ЦНИИмаш. Экзоскелет, через который космонавты будут управлять роботом, уже находится на станции: его 19 сентября привез «Прогресс МС-35». «Теледроид» рассчитан на вакуум, радиацию и перепады температур. Система технического зрения позволяет ему брать и подавать инструменты по заданию оператора.
Операторами «Теледроида» станут Петр Дубров и Анна Кикина. Программа предусматривает до 40 сеансов: 20 на симуляторе, 12 внутри модуля и восемь снаружи станции. Планируется, что космонавты во время выхода в открытый космос смонтируют внешнюю часть системы на модуле «Наука». После этого управлять роботом можно будет изнутри МКС. Для него предусмотрены автоматический и ручной режимы, а также голосовое управление.