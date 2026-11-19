Корабль прибыл на МКС 15 октября как часть миссии CRS-35 по контракту NASA и SpaceX. Он доставил на орбиту 2,3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для исследований. Cargo Dragon — единственный грузовой корабль снабжения станции, способный возвращать грузы на Землю путем приводнения в океане.