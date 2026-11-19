Расстыковка корабля Cargo Dragon с МКС перенесена из-за непогоды
Расстыковка многоразового корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) перенесена из-за непогоды в районе приводнения. Об этом сообщило NASA.
«Руководители миссии следят за погодными условиями в районе приводнения у побережья Калифорнии, чтобы определить подходящие дату и время для возвращения Dragon на Землю»,— указано в сообщении ведомства.
Спускаемая капсула должна доставить на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите, общим весом около 1,6 тонны.
Корабль прибыл на МКС 15 октября как часть миссии CRS-35 по контракту NASA и SpaceX. Он доставил на орбиту 2,3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для исследований. Cargo Dragon — единственный грузовой корабль снабжения станции, способный возвращать грузы на Землю путем приводнения в океане.