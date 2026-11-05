В России начали испытания космического корабля нового поколения
В России ведут разработку перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Разработчики уже перешли к автономным комплексным испытаниям. Корабль выходит на стадию подготовки к летным испытаниям, рассказал космонавтиспытатель Марк Серов.
Космонавт уточнил, что уже собирают макеты и экспериментальные установки корабля. «Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов, то есть проектирование деятельности экипажа, разработка алгоритмов работы человека, машинный интерфейс, компоновка рабочих мест»,— сказал он ТАСС.
Господин Серов заверил, что «работа ведется планомерно», но до достижения конкретных показателей разработчики не планируют афишировать ее результаты. Миссия корабля будет экспедиционной: он разрабатывался для подготовки к лунной программе и рассчитан на выполнение облета Луны или полеты к астероидам. Для полетов на орбиту корабль «не совсем предназначен».
В июне «Роскосмос» представил проект программы по освоению ресурсов Луны и астероидов. В числе прочего компания предложила до 2036 года построить на Луне атомную электростанцию. План также предполагает исследование Луны автоматическими космическими аппаратами и доставку образцов грунта на Землю. «Роскосмос» планирует доставить на Луну атомную станцию.