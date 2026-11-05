В России начали испытания космического корабля нового поколения

Господин Серов заверил, что «работа ведется планомерно», но до достижения конкретных показателей разработчики не планируют афишировать ее результаты. Миссия корабля будет экспедиционной: он разрабатывался для подготовки к лунной программе и рассчитан на выполнение облета Луны или полеты к астероидам. Для полетов на орбиту корабль «не совсем предназначен».