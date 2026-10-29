Умер один из создателей лазерных систем для космонавтики Виктор Шаргородский

При участии господина Шаргородского были организованы обсерватории «Майданак» в Узбекистане и «Алтай», на орбиту были запущены уголковые отражатели для измерения расстояний в космосе. За разработки Виктор Шаргородский был награжден орденом Почета, удостоен звания заслуженного деятеля науки РФ, а также государственных и отраслевых наград.