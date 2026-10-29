Умер один из создателей лазерных систем для космонавтики Виктор Шаргородский
Бывший генеральный конструктор «Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в Роскосмос) Виктор Шаргородский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.
Виктор Шаргородский был генеральным конструктором «НПК «СПП» в 1998–2020 годах. Под его руководством были разработаны и созданы первые отечественные квантово-оптические станции и лазеры, проведены эксперименты по лазерной локации Луны.
При участии господина Шаргородского были организованы обсерватории «Майданак» в Узбекистане и «Алтай», на орбиту были запущены уголковые отражатели для измерения расстояний в космосе. За разработки Виктор Шаргородский был награжден орденом Почета, удостоен звания заслуженного деятеля науки РФ, а также государственных и отраслевых наград.