О том, что Россия якобы готовится в течение 60 дней запустить в космос первый спутник с ядерной боеголовкой, сообщили сразу несколько немецких СМИ. Подробностей в публикациях было немного: российский аппарат якобы называется «Спутник-С», он был разработан несколько лет назад и хранился в Подмосковье, но, «вероятно», будет выведен на орбиту, где сможет одновременно уничтожить до тысячи американских и европейских спутников. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, реагируя на публикации, назвал сообщения о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе «шокирующими». «Это показывает, до какой степени Россия, очевидно, готова эскалировать ситуацию»,— заявил он.