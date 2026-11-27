«Абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космосе»
В МИД РФ отреагировали на новые обвинения в адрес России
В МИД России прокомментировали вновь звучащие на Западе утверждения, будто Москва готовится вывести ядерное оружие в космос. Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала эти обвинения «абсурдными домыслами». По ее словам, действия России по исследованию и освоению космического пространства осуществляются «в полном соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают другим государствам».
На сайте МИД РФ вышел комментарий Марии Захаровой «в связи с инсинуациями о планах России запустить космический аппарат, оснащенный ядерным боезарядом». Напомним, страны НАТО вновь утверждают, что Россия готовится вывести ядерное оружие в космос: в отличие от прошлой волны обвинений, запущенной США два года назад, на сей раз инициатором выступили европейские страны.
По данным разведслужб Германии, которых цитируют немецкие СМИ, Россия якобы еще до конца года планирует вывести на орбиту некий аппарат «Спутник-С», оснащенный ядерной боеголовкой.
«Появление данной недостоверной информации в период проведения в Женеве очередной сессии Рабочей группы открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, учрежденной решением ГА ООН 79/512, очевидным образом мешает неполитизированному предметному диалогу на профильной площадке по проблематике космической безопасности. Но германским русофобам нет до этого дела»,— заявила Мария Захарова.
По ее словам, «абсурдные домыслы в отношении деятельности России в космическом пространстве не имеют ничего общего с действительностью и призваны оправдать деструктивные шаги ФРГ по размещению в космосе собственного оружия, а также выделение на эти цели многомиллиардного финансирования». В комментарии МИД России упомянута разработка немецкими концернами боевого ударного комплекса Precision Orbital Deep Strike, который в перспективе планируется разместить на низкой околоземной орбите, а также анонсированные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом планы потратить до середины 2030-х годов €35 млрд на комплекс мер по укреплению военно-космического потенциала страны.
«Действия Российской Федерации по исследованию и освоению космического пространства осуществляются в полном соответствии с международными обязательствами, исключительно в мирных целях и не угрожают другим государствам»,— подчеркнула Мария Захарова. По ее словам, Россия строго соблюдает основополагающий Договор о космосе 1967 года, статья IV которого прямо запрещает выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения, устанавливать и размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом.
Кроме того, как напомнила официальный представитель МИДа, Россия на протяжении многих лет последовательно продвигает многосторонние инициативы, нацеленные на скорейший запуск переговоров по разработке многостороннего юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью. «Несмотря на противодействие реализации указанных инициатив со стороны стран Запада, упомянутые подходы находят широкую поддержку у международного сообщества»,— отметила она.
О том, что Россия якобы готовится в течение 60 дней запустить в космос первый спутник с ядерной боеголовкой, сообщили сразу несколько немецких СМИ. Подробностей в публикациях было немного: российский аппарат якобы называется «Спутник-С», он был разработан несколько лет назад и хранился в Подмосковье, но, «вероятно», будет выведен на орбиту, где сможет одновременно уничтожить до тысячи американских и европейских спутников. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, реагируя на публикации, назвал сообщения о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе «шокирующими». «Это показывает, до какой степени Россия, очевидно, готова эскалировать ситуацию»,— заявил он.
Опрошенные “Ъ” эксперты назвали идею размещения ядерного оружия в космосе абсурдной. При этом они обратили внимание на то, что ни власти ФРГ, ни США два года назад не обнародовали какой-либо конкретной информации в подтверждение своих обвинений.
Уже после выхода первых публикаций в немецких СМИ издание Der Spiegel сообщило, что в случае размещения российского ядерного оружия в космосе вооруженные силы ФРГ будут полагаться на средства радиоэлектронной борьбы, а именно применять «методы глушения, ослепления и взлома». Об этом журналистам сообщили в Командовании кибербезопасности и информационной сферы Минобороны ФРГ (CIR). Цель будет заключаться в блокировании сигналов к спутникам с помощью «радиоэлектронной борьбы» или в выводе их из строя, с тем чтобы «приказ противника даже не дошел до них и ничего не произошло».
Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, однако, предупреждает, что если правда кто-то развернет на орбите спутники с ядерными боезарядами, то как-то воздействовать на них кибернетически или блокировать им связь — это «буквально самое последнее, что стоит делать».