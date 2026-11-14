Частный «Киноспутник» успешно вывели на орбиту
Центр управления полетами группы компаний «Спутникс» (входит в АФК «Система») в технопарке «Сколково» получил телеметрические сигналы с «Киноспутника», системы работают штатно. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний «Спутникс».
Масса космического аппарата составляет 200 кг. Основная полезная нагрузка — камера с разрешением 0,8 м на пиксель, снимающая в мультиспектральном и панхроматическом режимах.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что с космодрома Восточный состоялся первый субсидируемый запуск частных спутников. На орбиту были выведены аппараты частных космических компаний: «КОЭН» компании «МТ-Лаб» и аппарат «Киноспутник» группы компаний «Спутникс». Они предназначены для дистанционного зондирования Земли.