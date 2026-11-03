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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников «Цяньфань»

Китайская ракета-носитель «Лицзянь-2 Y2» вывела на орбиту группу из 18 интернет-спутников «Цяньфань». Об этом сообщает CCTV.
Запуск ракеты состоялся со стартовой площадки рядом с космодромом Цзюцюань в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск). Все космические аппараты успешно вышли на целевые полярные орбиты.
Отправленная группа стала 17-й партией спутников для формирования орбитальной системы Spacesail Constellation. Система создается для широкополосного доступа в интернет. С учетом нового запуска число аппаратов группировки выросло до 276 единиц. Проект предполагает развертывание 12 тыс. спутников.