«Теледроида» ждут в космосе
На МКС готовятся к испытаниям человекообразного робота
На грузовом корабле «Прогресс МС-36», который должен пристыковаться к Международной космической станции 26 ноября, на МКС прибудет антропоморфный робот «Теледроид». Его предстоит установить на российском модуле «Наука», чтобы проверить возможность дистанционного выполнения операций, для которых сейчас космонавтам приходится выходить в открытый космос. Проект разрабатывается более десяти лет, а его запуск на орбиту ранее планировался на 2024 год.
Ракета «Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-36» стартовала с Байконура 24 ноября. По данным «Роскосмоса», грузовик доставит на станцию около 2,5 тонны грузов, среди которых — антропоморфный робототехнический комплекс «Теледроид», разработанный НПО «Андроидная техника». Стыковка корабля с МКС запланирована на 15:10 мск 26 ноября.
Подготовка к испытаниям началась в сентябре, когда на станцию прибыл корабль «Прогресс МС-35» с экзоскелетом и рабочим местом оператора. С их помощью космонавт сможет передавать роботу движения своих рук, которые будут воспроизводиться манипуляторами машины. Планируется, что «Теледроид» будет управляться в ручном и автоматическом режимах, а также с помощью голосовых команд.
Программа эксперимента рассчитана на 40 сеансов. Сначала управление отработают на симуляторе, затем внутри станции и, наконец, на ее внешней поверхности. Во время выхода в открытый космос космонавты Петр Дубров и Анна Кикина должны установить робототехнический комплекс на модуле «Наука». После монтажа им можно будет управлять изнутри МКС.
«Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа, то есть без ног, но с двумя манипуляторами, способными работать с инструментами. В их числе — молоток, ключ-трещотка и карабин, используемые космонавтами.
По заверениям разработчиков, конструкция защищена от воздействия вакуума, радиации и перепадов температур, а модульное исполнение позволит ремонтировать комплекс прямо на станции.
Предусмотрено несколько способов управления. В копирующем режиме робот повторяет движения оператора в экзоскелете, в супервизорном — оператор задает задачу, а робот выполняет ее с использованием технического зрения. Автоматический режим предполагает работу по заранее заданным сценариям. В частности, в ходе эксперимента планируется проверить, сможет ли «Теледроид» брать предметы с места хранения, передавать инструмент космонавту без прямого контакта с ним и воспроизводить работу с инструментом.
Опыт испытаний антропоморфных роботов на орбите у России уже есть. В августе 2019 года на МКС отправили аппарат FEDOR, позднее получивший обозначение Skybot F-850. Он провел на станции около полутора недель, в течение которых космонавты проверяли возможности управления роботом, в том числе с помощью экзоскелета, и отрабатывали выполнение операций с ручным инструментом.
FEDOR был экспериментальной платформой для работы внутри станции, тогда как «Теледроид» создавался специально для применения на внешней поверхности МКС.
Как сообщил в декабре 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в перспективе новый робот должен выполнять операции, которые обычно проводят космонавты во время выходов в открытый космос. Полученные технологии, по словам господина Рогозина, предполагалось использовать при освоении планет и других космических объектов. Поначалу завершение разработки системы ожидалось к 2025 году, а в 2022-м «Роскосмос» объявил о планах отправить робота на МКС уже в 2024 году. Причины переноса сроков на конец 2026-го публично не назывались.
Похожие задачи пытались решать и в США. Robonaut 2, разработанный NASA совместно с General Motors, прибыл на МКС в 2011 году и стал первым человекоподобным роботом на орбите. Он мог нажимать кнопки, переключать тумблеры и работать с инструментами внутри станции. В 2014 году его оснастили дополнительными манипуляторами-«ногами», которые должны были позволить ему перемещаться по поручням станции, однако в космосе они не заработали. Сам робот оставался закрепленным на стойке и не выходил за борт. В 2018-м Robonaut 2 вернули на Землю.
Если нынешний эксперимент с «Теледроидом» подтвердит возможность дистанционно выполнять отдельные операции на внешней поверхности МКС, то подобные системы смогут использоваться для сокращения числа выходов космонавтов в открытый космос. Это должно снизить риск облучения солнечной радиацией и сократить общую накопленную дозу ионизирующего излучения за время полета.