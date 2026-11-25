Похожие задачи пытались решать и в США. Robonaut 2, разработанный NASA совместно с General Motors, прибыл на МКС в 2011 году и стал первым человекоподобным роботом на орбите. Он мог нажимать кнопки, переключать тумблеры и работать с инструментами внутри станции. В 2014 году его оснастили дополнительными манипуляторами-«ногами», которые должны были позволить ему перемещаться по поручням станции, однако в космосе они не заработали. Сам робот оставался закрепленным на стойке и не выходил за борт. В 2018-м Robonaut 2 вернули на Землю.