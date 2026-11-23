В России испытали наноспутники для лазерной связи
«Геоскан» и «КуСпэйс Технологии» проверили, достаточно ли точно наноспутники наводятся на наземную станцию для создания лазерного канала связи. Как сообщила «РИА Новости» пресс-служба «Геоскана», такой эксперимент провели в России впервые. В нем участвовали разработанные компанией аппараты «Лобачевский» и «ИнноСат16», а также оптическая станция «КуСпэйс Технологии» в Звенигороде.
Во время испытаний станция следила за аппаратами оптическими средствами, а их сенсоры регистрировали отправленный с Земли лазерный сигнал-маяк. Специалисты оценивали точность наведения спутников и их способность сохранять нужную ориентацию. По данным «Геоскана», точности платформы достаточно для организации лазерной связи с Землей.
Научный сотрудник «КуСпэйс Технологии» Виталий Мерзлинкин пояснил, что по сравнению с радиосвязью лазерный канал имеет более высокую пропускную способность и требует меньше энергии. Узкий луч затрудняет перехват данных, а лицензировать рабочие частоты не нужно.