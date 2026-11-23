Во время испытаний станция следила за аппаратами оптическими средствами, а их сенсоры регистрировали отправленный с Земли лазерный сигнал-маяк. Специалисты оценивали точность наведения спутников и их способность сохранять нужную ориентацию. По данным «Геоскана», точности платформы достаточно для организации лазерной связи с Землей.