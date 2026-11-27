«Вояджер-1» перестал передавать научные данные на Землю
Межпланетный космический аппарат «Вояджер-1» перестал передавать научные и инженерные данные, сообщили в NASA. Теперь от него поступает лишь «пустой» радиосигнал. По предварительной информации, неисправность могла возникнуть в работе бортового компьютера, который отвечает за сбор информации с научных приборов зонда.
Аппарат перестал отправлять данные на Землю 14 ноября. Специалисты определили, что передающее оборудование и системы ориентации и стабилизации, которые удерживают антенну аппарата направленной на Землю, исправны.
В NASA уточнили, что аналогичный сбой уже происходил с «Вояджером-1» в 2023 году: тогда наземные службы также получали от зонда пустой сигнал из-за неисправности одного из бортовых компьютеров.
Команда «Вояджера-1» работает над решением проблемы, но диагностика идет крайне медленно из-за огромного расстояния, на котором находится космический аппарат. Любая отправленная команда доходит до него только через 24 часа, а ответ поступает специалистам на Земле еще через сутки. Они также выясняют, есть ли связь между текущим сбоем и кратковременным прерыванием связи, произошедшим в октябре, когда контакт с «Вояджером-1» был потерян почти на 48 часов.
«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» были запущены в 1977 году для исследования внешних планет Солнечной системы. Сейчас «Вояджер-1» движется в межзвездном пространстве со скоростью около 61 тыс. км/ч. На прошлой неделе он стал первым объектом, созданным человеком, удалившимся от Земли на расстояние одних световых суток. Второй «Вояджер» достигнет расстояния в одни световые сутки от Земли только в 2035 году.