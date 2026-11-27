Команда «Вояджера-1» работает над решением проблемы, но диагностика идет крайне медленно из-за огромного расстояния, на котором находится космический аппарат. Любая отправленная команда доходит до него только через 24 часа, а ответ поступает специалистам на Земле еще через сутки. Они также выясняют, есть ли связь между текущим сбоем и кратковременным прерыванием связи, произошедшим в октябре, когда контакт с «Вояджером-1» был потерян почти на 48 часов.