Путин присвоил космонавту Платонову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Олегу Платонову звание Героя России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что награда вручена за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС.
Помимо высшей государственной награды, Олегу Платонову присвоено почетное звание «летчик-космонавт». В указе уточняется, что космонавт-испытатель представляет Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, расположенный в Московской области. Олег Платонов занимал должность космонавта-испытателя отряда Роскосмоса с января 2021 года.
Первый орбитальный полет Олег Платонов совершил 1 августа 2025 года в составе миссии Crew-11 на МКС. Вместе с ним на станцию отправились американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи. Полет был завершен досрочно 15 января 2026 года из-за заболевания у одного из астронавтов NASA.