Путин присвоил космонавту Платонову звание Героя России

Первый орбитальный полет Олег Платонов совершил 1 августа 2025 года в составе миссии Crew-11 на МКС. Вместе с ним на станцию отправились американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи. Полет был завершен досрочно 15 января 2026 года из-за заболевания у одного из астронавтов NASA.