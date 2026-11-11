Космонавты Чуб и Горбунов вошли в экипаж следующей экспедиции на МКС
Космонавты «Роскосмоса» Николай Чуб и Александр Горбунов отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-32», следует из данных Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Командиром миссии МКС-78 назначен Николай Чуб, а бортинженером — Александр Горбунов. Их дублерами утверждены Иван Вагнер и Кирилл Песков. Они войдут в основной состав следующей миссии МКС-79 и отправятся на орбиту на корабле «Союз МС-33». Командиром назначен Иван Вагнер.
Сейчас на МКС продолжает работу экипаж из семи человек: космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс, Анил Менон и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.