Космонавты Чуб и Горбунов вошли в экипаж следующей экспедиции на МКС

Командиром миссии МКС-78 назначен Николай Чуб, а бортинженером — Александр Горбунов. Их дублерами утверждены Иван Вагнер и Кирилл Песков. Они войдут в основной состав следующей миссии МКС-79 и отправятся на орбиту на корабле «Союз МС-33». Командиром назначен Иван Вагнер.