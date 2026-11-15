Рукотворная посадка

Захват манипуляторами башни Mechazilla должен сократить время между полетами: возвращенные ступени можно обслуживать рядом со стартовым комплексом, не доставляя их с удаленных площадок или из мест приводнения. Однако экономику многоразовой ракеты определяет не только возможность вернуть ее на Землю. Профессор Университета штата Пенсильвания Свен Билен в октябре 2026 года отмечал, что важны также затраты на инспекцию, ремонт, персонал, наземную инфраструктуру и время простоя. Поэтому теперь SpaceX предстоит продемонстрировать полный цикл подготовки корабля к новому запуску.