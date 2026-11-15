Рукотворная посадка
SpaceX впервые вернула с орбиты корабль Starship с помощью манипуляторов стартовой башни
SpaceX впервые поймала механическими манипуляторами стартовой башни вернувшийся с орбиты корабль Starship. Это произошло 14 ноября при 15-м испытательном полете: корабль Ship 42 провел в космосе около 22 часов, вывел на орбиту 26 спутников Starlink и вернулся на стартовую площадку Starbase в Техасе. До этого компании удавалось таким способом возвращать только нижнюю ступень ракеты.
Starship отправился в полет 13 ноября с ускорителем Super Heavy, после отделения которого корабль продолжил движение к орбите, а первая ступень начала возвращение. SpaceX рассчитывала впервые поймать у стартовой башни обе части ракетной системы. Однако попытка возврата Super Heavy была отменена вскоре после старта: из-за сигнала о низком остатке топлива автоматика сочла, что ускорителю не хватит энергии для полета к башне и безопасного захвата, поэтому направила его на приводнение в Мексиканский залив.
Перед принятием решения о возвращении Ship 42 специалисты SpaceX оценили состояние теплозащиты по изображениям с камер, установленных на спутниках Starlink. Представитель компании Дэн Хуот сообщил, что полученные данные позволили признать защиту пригодной для входа в атмосферу. Однако результатов послеполетной дефектовки, которые позволили бы установить объем повреждений и необходимость замены плиток перед новым запуском, пока нет.
Это оставляет открытым один из главных вопросов программы: насколько быстро корабль можно подготовить к повторному полету.
Теплозащита Starship состоит примерно из 18 тыс. керамических плиток, которые при входе в атмосферу защищают стальной корпус от экстремальных температур (до 1430°C). Бывший инженер NASA Дэн Раски, почти 40 лет занимавшийся теплозащитными материалами, в июле 2026 года назвал такую конструкцию тупиковой для миссий, предполагающих быстрое и многократное использование корабля. По его оценке, необходимость осмотра, ремонта и замены поврежденных плиток может сделать межполетное обслуживание слишком трудоемким. Тем не менее Клейтон Своуп, американский эксперт по аэрокосмической отрасли, в комментарии AFP назвал захват важным техническим достижением, подтверждающим принципиальную работоспособность концепции полностью многоразового Starship.
Захват манипуляторами башни Mechazilla должен сократить время между полетами: возвращенные ступени можно обслуживать рядом со стартовым комплексом, не доставляя их с удаленных площадок или из мест приводнения. Однако экономику многоразовой ракеты определяет не только возможность вернуть ее на Землю. Профессор Университета штата Пенсильвания Свен Билен в октябре 2026 года отмечал, что важны также затраты на инспекцию, ремонт, персонал, наземную инфраструктуру и время простоя. Поэтому теперь SpaceX предстоит продемонстрировать полный цикл подготовки корабля к новому запуску.
Starship разрабатывается для вывода на орбиту крупных грузов, запуска спутников Starlink следующего поколения, а в перспективе — для лунных и марсианских экспедиций. NASA выбрало корабль в качестве лунного посадочного аппарата для программы Artemis. Для лунных экспедиций Starship потребуется дозаправка на орбите. Согласно архитектуре миссии, компания должна сначала вывести на низкую околоземную орбиту «орбитальную заправку», а затем пополнить ее запасы с помощью кораблей-заправщиков.
По оценке управления генерального инспектора NASA, для подготовки к миссиям Artemis III и IV потребуется более десяти таких запусков, после чего лунный Starship сможет заправиться на орбите и отправиться к Луне.
Российская программа многоразовых полетов пока находится на более ранней стадии. РКЦ «Прогресс» разрабатывает носитель среднего класса «Амур-СПГ», у которого возвращаться и повторно использоваться должна только первая ступень, а верхняя будет одноразовой. Ресурс возвращаемой ступени должен составить до 50 полетов, и в перспективе «Амур» призван заменить носители семейства «Союз-2».
В августе 2026 года в РКЦ «Прогресс» сообщили о завершении проектирования ракеты и переходе к работе с конструкциями. В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о двух успешных прожигах двигателей «Амура» на топливной паре из сжиженного газа и кислорода, а 28 октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об успешных огневых испытаниях прототипа метанового двигателя. При этом до летных испытаний самой ракеты еще далеко: их начало намечено на 2031 год. Ранее в «Роскосмосе» также сообщали о подготовке отдельного демонстратора возвращаемой ступени, на котором предстоит отработать управляемый взлет и посадку.