Хотя в официальных сообщениях «Роскосмоса» конкретный порт причаливания «Прогресса МС-36» не уточняется, по данным прямой трансляции и отчету NASA корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет», который обычно используется для пилотируемых «Союзов», а не для грузовиков. Это нарушило многолетний график ротации: за последние пять лет «Звезда» и модуль «Поиск» принимали грузовики строго по очереди (8 из 17 предыдущих кораблей причалили именно к «Звезде»), и по сложившейся очередности миссия МС-36 должна была стать следующей для ее кормового порта.