Грузовой корабль «Прогресс МС-36» с «Теледроидом» пристыковался к МКС
Корабль «Прогресс МС-36» пристыковался к модулю российского сегмента МКС, сообщили в «Роскосмосе». Ракета «Союз-2.1б» с ним стартовала с Байконура 24 ноября.
На станцию привезли свыше 2,4 тонны грузов — в том числе 750 кг топлива, 420 кг воды, кислород, продукты и материалы для экспериментов. Главным грузом стали элементы интеграции, камеры и манипулятор для робота «Теледроид», который предназначен для помощи космонавтам при работе в открытом космосе.
Хотя в официальных сообщениях «Роскосмоса» конкретный порт причаливания «Прогресса МС-36» не уточняется, по данным прямой трансляции и отчету NASA корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет», который обычно используется для пилотируемых «Союзов», а не для грузовиков. Это нарушило многолетний график ротации: за последние пять лет «Звезда» и модуль «Поиск» принимали грузовики строго по очереди (8 из 17 предыдущих кораблей причалили именно к «Звезде»), и по сложившейся очередности миссия МС-36 должна была стать следующей для ее кормового порта.
Ранее американское издание Ars Technica со ссылкой на двух анонимных представителей NASA сообщало о возможном выводе переходной камеры служебного модуля «Звезда» из эксплуатации из-за продолжающейся утечки воздуха. В ответ на эти опасения глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 29 октября заявил, что отсек консервировать не планируют и он продолжает работать в прежнем режиме. «Ъ» направил запрос в «Роскосмос».