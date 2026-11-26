Из собранных зондом данных следует, что траектория движения астероида существенно изменилась после столкновения: «он начал хаотично кувыркаться, а вокруг него появился рой обломков». Ученые ESA заявили, что зонд Hera продолжит обследование Диморфоса и в ближайшие две недели выпустит к нему два мини-спутника — Milani и Juventas. Эти аппараты изучат состав пыли вокруг астероида, просканируют Диморфос радарами и постараются установить его точный вес. Все исследования проводятся в рамках программы по поиску путей защиты Земли от астероидов.