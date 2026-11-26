ESA опубликовало кадры последствий столкновения аппарата NASA с астероидом
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало первые снимки астероида Диморфос, сделанные спустя четыре года после его столкновения с аппаратом NASA. На изображениях, сделанных зондом Hera, отчетливо виден кратер размером примерно с футбольный стадион, образовавшийся на поверхности Диморфоса в результате столкновения.
Из собранных зондом данных следует, что траектория движения астероида существенно изменилась после столкновения: «он начал хаотично кувыркаться, а вокруг него появился рой обломков». Ученые ESA заявили, что зонд Hera продолжит обследование Диморфоса и в ближайшие две недели выпустит к нему два мини-спутника — Milani и Juventas. Эти аппараты изучат состав пыли вокруг астероида, просканируют Диморфос радарами и постараются установить его точный вес. Все исследования проводятся в рамках программы по поиску путей защиты Земли от астероидов.
Диморфос — астероид диаметром около 160 м, который вращается вокруг 780-метрового астероида Дидимос. Система находится примерно в 11 млн км от Земли. Столкновение аппарата DART с Диморфосом было преднамеренно осуществлено NASA, чтобы проверить метод кинетического удара, то есть попытаться сбить астероид с курса. Миссия была осуществлена 26 сентября 2022 года. Скорость аппарата DART в момент удара достигала 6,1 км/с.