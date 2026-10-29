Глава «Роскосмоса» опроверг сообщения о консервации модуля «Звезда» на МКС

Утечку воздуха в переходном отсеке пытаются устранить с 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили первую трещину размером около 4 см и заделали ее временными средствами. После этого скорость падения давления на станции уменьшилась, однако утечка сохранилась. В июне 2026 года «Роскосмос» сообщил, что при осмотре переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки. Одно из них удалось оперативно загерметизировать, после чего специалисты приступили к подготовке работ на втором. Позже NASA сообщило о приостановке ремонта для проведения дополнительных измерений и анализа данных.