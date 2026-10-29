Глава «Роскосмоса» опроверг сообщения о консервации модуля «Звезда» на МКС
Переходный отсек служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), в котором ранее обнаружили утечки воздуха, консервировать не будут. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. «Ничего не консервируем, работаем в том же режиме, в котором и есть»,— сказал господин Баканов журналистам 29 октября.
Ранее замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев также сообщал, что необходимости в консервации модуля нет. По его словам, внутри него поддерживается давление на уровне 200–250 мм ртутного столба, а штатный функционал сохраняется, в том числе операции по дозаправке и выдаче импульсов для коррекции орбиты станции. Все решения о техническом состоянии и дальнейшей эксплуатации модулей МКС принимаются совместно с международными партнерами.
Утечку воздуха в переходном отсеке пытаются устранить с 2019 года. В октябре 2020 года космонавты обнаружили первую трещину размером около 4 см и заделали ее временными средствами. После этого скорость падения давления на станции уменьшилась, однако утечка сохранилась. В июне 2026 года «Роскосмос» сообщил, что при осмотре переходной камеры космонавты обнаружили два потенциальных места утечки. Одно из них удалось оперативно загерметизировать, после чего специалисты приступили к подготовке работ на втором. Позже NASA сообщило о приостановке ремонта для проведения дополнительных измерений и анализа данных.
Американское издание Ars Technica со ссылкой на двух анонимных представителей NASA ранее сообщало о возможном выводе переходной камеры из эксплуатации из-за продолжающейся утечки воздуха в модуле. Практически проверить работоспособность кормового стыковочного узла «Звезды» можно будет во время ближайшего запуска грузового корабля «Прогресс МС-36», который запланирован на 24 ноября этого года.